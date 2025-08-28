Attualità Manfredonia
Luna Park a Manfredonia, le raccomandazioni dei giostrai
Per il rispetto e la sicurezza di tutti riportiamo il seguente protocollo:
1) Le attrazioni sono in totale sicurezza e collaudate per un divertimento più spensierato;
2) Vietato fumare a bordo attrazione;
3) Ricordarsi di lasciare oggetti importanti prima di salire a bordo attrazione;
4) Quando si acquista un gettone esso non può essere rimborsato;
5) Consigliamo di consumare cibi o liquidi preferibilmente molto prima di salire a bordo attrazione;
6) Raccomandiamo di mantenere un comportamento consono in pubblico per evitare eventuali inconvenienti;
7) L’intera area Luna Park sarà supervisionata dalle Forze Dell’Ordine.