Attualità Manfredonia

Luna Park a Manfredonia, le raccomandazioni dei giostrai

Comunicato Stampa28 Agosto 2025
Foto Gabbiano Manfredi - Bruno Mondelli
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luna Park a Manfredonia, le raccomandazioni dei giostrai

Per il rispetto e la sicurezza di tutti riportiamo il seguente protocollo:

⚠️ AVVERTENZE ⤵️

1) Le attrazioni sono in totale sicurezza e collaudate per un divertimento più spensierato;

2) Vietato fumare a bordo attrazione;

3) Ricordarsi di lasciare oggetti importanti prima di salire a bordo attrazione;

4) Quando si acquista un gettone esso non può essere rimborsato;

5) Consigliamo di consumare cibi o liquidi preferibilmente molto prima di salire a bordo attrazione;

6) Raccomandiamo di mantenere un comportamento consono in pubblico per evitare eventuali inconvenienti;

7) L’intera area Luna Park sarà supervisionata dalle Forze Dell’Ordine.

Comunicato Stampa28 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]