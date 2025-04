Luk3 lascia Amici: cosa ha detto dopo l’eliminazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luk3, pseudonimo di Luca Pasquariello, giovane talento di 18 anni originario di Sant’Agata de’ Goti, ha concluso la sua esperienza nel talent show “Amici 24” durante la terza puntata del Serale, andata in onda il 5 aprile 2025. L’eliminazione è avvenuta dopo un ballottaggio con il cantante TrigNO, decretando la fine del suo percorso nel programma. ​

Le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione

Subito dopo l’eliminazione, Luk3 ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza vissuta ad “Amici”. Ha espresso gratitudine per il percorso compiuto, sottolineando come il programma gli abbia dato la certezza di voler dedicare la sua vita alla musica. “Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio”, ha dichiarato il giovane artista.

Le prime dichiarazioni dopo l’eliminazione

Subito dopo l’eliminazione, Luk3 ha condiviso le sue riflessioni sull’esperienza vissuta ad “Amici”. Ha espresso gratitudine per il percorso compiuto, sottolineando come il programma gli abbia dato la certezza di voler dedicare la sua vita alla musica. “Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce è tutto quello che voglio”, ha dichiarato il giovane artista.

Luk3 è soddisfatto nonostante tutto

Il sostegno della comunità di Sant’Agata de’ Goti

La comunità di Sant’Agata de’ Goti ha manifestato un forte supporto nei confronti di Luk3 durante la sua partecipazione al talent show. Il Comune ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto dal giovane concittadino, evidenziando come il suo talento abbia portato lustro alla città. “Il suo straordinario talento lo ha portato a conquistare un posto nel prestigioso Serale di Amici, un traguardo che segna l’inizio di una carriera brillante e ricca di soddisfazioni”, si legge in un comunicato ufficiale.

I ringraziamenti di Luk3 e i progetti futuri

Oltre a ringraziare la produzione del programma e la sua coach Lorella Cuccarini, Luk3 ha rivolto un pensiero speciale ai fan che lo hanno sostenuto. Ha promesso di continuare a lavorare sodo per realizzare i suoi sogni musicali e di voler condividere presto nuova musica con il pubblico. “Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento”, ha affermato con entusiasmo.

Il messaggio di Lorella Cuccarini

Anche Lorella Cuccarini, coach di Luk3 durante il suo percorso ad “Amici”, ha voluto dedicargli un messaggio di incoraggiamento. Ha elogiato la maturità e la determinazione dimostrate dal giovane cantante, sottolineando la sua crescita artistica e personale. “Sei cresciuto tanto dall’inizio del programma, lavorando con serietà e passione. Sei giovanissimo e hai tutta la vita davanti per maturare ancora. Continua a lavorare sodo e resta come sei”, ha scritto la Cuccarini. In sintesi, nonostante l’uscita anticipata dal talent show, Luk3 guarda al futuro con ottimismo, forte dell’esperienza acquisita e del sostegno della sua comunità e dei suoi fan.