Luisa Ranieri e Luca Argentero, spoiler pazzesco: insieme sul set di una nuova fiction

Con il termine della terza stagione di Lolita Lobosco e di Doc 3, il mondo della televisione italiana è già in fermento per le prossime produzioni. E le voci su una possibile fiction con Luisa Ranieri e Luca Argentero come protagonisti stanno rapidamente guadagnando terreno. A gettare benzina sul fuoco sulle speculazioni è stato Enrico Lucherini, noto press agent delle stelle, il quale ha espresso il suo entusiasmo riguardo a un potenziale progetto con i due attori.

Tuttavia, ha anche evidenziato la tendenza dei produttori a cercare principalmente il profitto, suggerendo che, avendo due stelle del calibro di Ranieri e Argentero, potrebbe essere vantaggioso farli lavorare su produzioni separate per massimizzare guadagni e audience.

Nonostante ciò, Lucherini ha ammesso che non vi è nulla di esclusivo nell’avere i due attori impegnati in progetti diversi e ha suggerito che potrebbero brillare anche in una collaborazione sullo schermo. Ha citato l’esempio dell’amicizia e del rapporto speciale tra Sofia Loren e Marcello Mastroianni per sottolineare l’importanza di una buona chimica tra i protagonisti sul set.

Ha raccontato come l’affetto e la stima reciproca tra Loren e Mastroianni abbiano contribuito al successo delle loro performance sullo schermo, suggerendo che lo stesso potrebbe accadere con Ranieri e Argentero.

Luisa Ranieri e Luca Argentero insieme in una nuova fiction?

Riguardo alle aspettative del pubblico nei confronti dei due attori, Lucherini ha espresso il desiderio di vederli in una nuova fiction, magari di genere giallo, sottolineando l’importanza di una storia d’amore sullo schermo, poiché secondo lui è ciò che il pubblico inconsciamente desidera.

Le voci riguardo a un possibile coinvolgimento di Ranieri in Doc 4 sono già nell’aria, con l’attrice che potrebbe interpretare il ruolo di una talentuosa primaria, con potenziali scintille romantiche con il dottor Fanti, interpretato da Argentero. Allo stesso modo, si vocifera su un possibile coinvolgimento di Argentero nella quarta stagione di Lolita Lobosco, anche se al momento nulla è stato confermato ufficialmente.