Stefano De Martino di nuovo innamorato? Insieme ad un evento con una sua vecchia fiamma

Stefano De Martino è sulla cresta dell’onda in questo momento. Il conduttore infatti è stato annunciato dai piani alti di Viale Mazzini come nuovo conduttore di Affari Tuoi. L’uomo avrà il difficile compito di bissare il successo ottenuto da Amadeus alla guida del quiz show sui teleschermi di Rai 1. Un’eredità che non sembra pesare all’ex marito di Belen Rodriguez, il quale ha ottenuto un boom di ascolti grazie a Stasera tutto è possibile su Rai 2. Poche ore fa, tuttavia, Stefano De Martino è finito al centro dell’attenzione per un gossip riguardante la sua vita privata. Il conduttore ha partecipato ad un evento dove era presenta anche una sua vecchia fiamma.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono tornati a frequentarsi?

L’ex marito di Belen Rodriguez ha partecipato all’evento di The Attico, il brand di moda creato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Stefano De Martino ha postato una storia riguardante l’evento sul suo profilo Instagram. Solo qualche mese fa, l’uomo e Gilda erano finiti al centro di alcune voci in merito ad una presunta storia d’amore. Neanche a dirlo, la presenza del nuovo conduttore di Affari Tuoi all’evento della sua ex fiamma ha scatenato il gossip. C’è già chi mormora che tra i due possa esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Che l’ex di Belen e Gilda Ambrosio siano tornati a frequentarsi? Non resta che attendere le prossime settimane per saperlo.