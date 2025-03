[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LUCIO DALLA DAY – UN GRANDE SUCCESSO PER MANFREDONIA. GIÀ SI PENSA ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Manfredonia ha reso omaggio a Lucio Dalla con una giornata di emozioni e musica che ha coinvolto l’intera comunità.

Il Lucio Dalla Day, alla sua prima edizione, ha registrato una grande partecipazione, confermando il forte legame tra l’artista e la città.

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Manfredonia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto una serie di iniziative che hanno trasformato la città in un vero e proprio palcoscenico dedicato a Lucio.

Dalla filodiffusione delle sue canzoni su Corso Manfredi alla mostra fotografica nel Chiostro di Palazzo San Domenico, dai talk con ospiti speciali fino al tributo musicale finale, ogni momento ha contribuito a rievocare l’anima artistica e umana di Lucio Dalla.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Manfredonia, che ha creduto fin dall’inizio in questa iniziativa, collaborando con entusiasmo e supportando fattivamente la sua realizzazione. Il successo di questa prima edizione è il frutto di un lavoro condiviso, di un impegno collettivo che ha permesso alla città di celebrare Lucio Dalla nel modo più autentico possibile.

Un grazie di cuore anche a tutti coloro che hanno contribuito alla mostra fotografica, mettendo a disposizione immagini e ricordi preziosi. Molti hanno aperto i loro archivi personali, donando frammenti di memoria che hanno reso l’esposizione un viaggio emozionante attraverso il legame speciale tra Lucio Dalla e Manfredonia. È stata una dimostrazione di affetto e di appartenenza che ha reso ancora più significativa questa giornata.

L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno confermato il valore di questa iniziativa, che già guarda al futuro: l’appuntamento è per il prossimo anno, alla quale chiunque potrà contribuire con idee, testimonianze e proposte, per rendere il Lucio Dalla Day un evento sempre più coinvolgente e partecipato. Perché la storia di Lucio a Manfredonia è un patrimonio di tutti, da custodire e far crescere insieme.