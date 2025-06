[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luca, l’eroe di Ippocampo: un salvataggio miracoloso contro la furia delle onde



MANFREDONIA, 29 GIUGNO 2025 – La giornata di ieri, domenica 29 giugno 2025, resterà impressa nella memoria di molti come il giorno di un salvataggio miracoloso, compiuto grazie al coraggio e alla prontezza di un giovanissimo bagnino, Luca. Intorno alle 12:30, nelle acque agitate di località Ippocampo, nei pressi del Lido 33, si è sfiorata la tragedia.



Due bagnanti, provenienti da un lido limitrofo, si erano avventurati in mare aperto su dei materassini, senza considerare le condizioni meteo avverse. Il forte vento e le correnti impetuose li hanno spinti pericolosamente al largo, rendendo impossibile per loro il rientro a riva. Dalla spiaggia, l’angoscia cresceva: i due erano ormai quasi inghiottiti dalla furia delle onde, perdendosi di vista tra i cavalloni.

Allertato dai bagnanti del Lido 33, Luca, il bagnino di salvamento, non ha esitato un istante.

Nonostante il mare forza e il pericolo evidente, si è tuffato senza indugi, nuotando con determinazione verso il largo per raggiungere le due persone in difficoltà. Le condizioni marine erano estreme, mettendo a serio rischio la vita del giovane eroe. Solo quando Luca stava ormai rientrando a riva con i due bagnanti, gli altri bagnini dei lidi circostanti hanno deciso di intervenire per aiutarlo.



Il salvataggio è stato un vero e proprio “miracolo”, come lo hanno definito i testimoni. La distanza che separava i malcapitati dalla costa e la forza del mare avevano fatto temere il peggio. Questo episodio serve da monito sulla pericolosità di sottovalutare le condizioni del mare, specialmente in presenza di vento e correnti forti. La leggerezza può trasformarsi rapidamente in una situazione critica, ma fortunatamente, grazie a Luca, questa storia ha avuto un lieto fine.