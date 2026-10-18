Luca Dotto, chi è l’ex campione del nuoto età, carriera e la fidanzata Emma Virginia Menicucci

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Dopo una carriera che ha segnato la storia del nuoto italiano, Luca Dotto ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Non solo professionale, ma anche sentimentale. L’ex velocista azzurro, che ha salutato la vasca nel 2026, oggi è legato a una giovane atleta che sta costruendo il proprio percorso tra sport e studio. La loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori, con discrezione e naturalezza, fino a diventare una presenza stabile nella vita del campione. A questo punto nasce la domanda: chi è Emma Virginia Menicucci e come è nata la storia con Luca Dotto?

Chi è Emma Virginia Menicucci: età, origini e percorso nel nuoto azzurro

La nuova compagna di Luca Dotto è Emma Virginia Menicucci, nuotatrice classe 2002 nata a Moncalieri. Una giovane atleta che si è fatta notare per determinazione, tecnica e una crescita costante all’interno del movimento azzurro. Emma ha costruito il suo percorso tra allenamenti intensi e studio. Frequenta il corso di odontoiatria alla Sapienza di Roma, dimostrando una capacità rara di conciliare sport e università. Il suo profilo è quello di una ragazza riservata, concentrata sugli obiettivi e lontana dalle dinamiche del gossip.

Una scelta che ha sempre rispettato anche nella relazione con Dotto, mantenendo un equilibrio tra vita privata e impegni sportivi. La sua presenza nel mondo del nuoto ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno iniziato a seguirla anche grazie alla vicinanza con uno dei campioni più amati degli ultimi anni.

Luca Dotto dopo il ritiro: un nuovo equilibrio tra sport, tv e vita privata

Dopo aver chiuso la carriera agonistica al Trofeo Settecolli nel 2026, Luca Dotto ha iniziato una fase nuova. Ha scelto di restare vicino al nuoto attraverso la tv, i podcast e progetti dedicati ai giovani. Il suo ruolo come talent e commentatore lo ha portato a raccontare lo sport da un’altra prospettiva, con la stessa precisione che lo ha accompagnato in vasca. Parallelamente ha costruito un percorso personale più sereno, lontano dalla pressione delle gare e dai ritmi serrati degli allenamenti.

In questo contesto è arrivata Emma, una presenza che ha portato equilibrio e freschezza. Dotto ha dedicato parole speciali alla giovane atleta in occasione del suo ritiro, segno di un legame profondo e di una relazione che ha assunto un ruolo importante nella sua vita quotidiana. La coppia condivide la passione per il nuoto, ma anche la volontà di costruire un futuro che non dipenda solo dai risultati sportivi.

La storia tra Luca Dotto ed Emma Virginia Menicucci: un amore nato in vasca

La relazione tra Luca Dotto ed Emma Virginia Menicucci è nata in un ambiente che entrambi conoscono bene: la piscina. Un legame cresciuto nel tempo, senza annunci, senza clamore, con la naturalezza di chi vive lo sport come parte essenziale della propria identità. Emma è diventata una presenza stabile nella vita del campione proprio mentre lui affrontava la transizione più delicata della sua carriera: il ritiro. Un momento che spesso porta incertezza, ma che Dotto ha vissuto con serenità anche grazie al sostegno della giovane atleta.

La coppia appare affiatata, unita da valori comuni e da una visione simile del futuro. Emma continua il suo percorso tra studio e nuoto, mentre Dotto porta avanti i suoi progetti professionali. La loro storia è discreta, lontana dai riflettori, ma solida. Un amore che nasce dalla condivisione di una passione e dalla capacità di sostenersi nei momenti di cambiamento.