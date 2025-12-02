[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’OSTRICA, L’ECCELLENZA DEL LAGO DI VARANO

“Racconti d’Eccellenza” mercoledì 3 dicembre farà tappa ad Ischitella.

Il progetto, ideato e promosso da Only Food e sostenuto dal Masaf, è un viaggio tra le eccellenze agroalimentari della provincia di Foggia.

Attraverso l’ostrica sarà raccontato anche l’ecosistema della laguna di Varano, parte integrante del Parco del Gargano, ed il suo essere una grande nursery dove si riproducono tante specie ittiche ed in cui, dagli anni sessanta, pulsa il cuore della mitilicoltura e da qualche anno quello della ostricultura.

L’ostrica è un mollusco ricco di proteine e di minerali che contiene il coenzima Q10, noto per i suoi benefici antiossidanti.

Le ostriche raccontano anche del mito di Afrodite e proprio la mitologia ha creato nell’immaginario un presunto potere afrodisiaco.

Apprezzate fin dall’antichità, il loro allevamento è tra i più sostenibili al mondo ed il sapore varia proprio dai nutrienti presenti nell’acqua, i “merroir” che cambiano in base alle peculiarità dell’area di accrescimento.

È di tutto questo, del valore nutrizionale e non solo dell’ostrica che si parlerà alle ore 17.30 presso l’ex Cinema Giannone di Ischitella.

Lo si farà attraverso un talk dal titolo “Il respiro del Lago: storie di ostriche e sostenibilità” in un racconto che attraverserà ambiente, innovazione e tradizione lagunare.

Interverranno il Sindaco, Alessandro Nobiletti, l’Assessore al turismo e alle politiche lagunari, Lucrezia Cilenti, il general manager di Oyster oasis, Armando Tandoi, il presidente del Consorzio dei pescatori di Ischitella, Vincenzo Falco e Rocco Di Monte esperto di ittiturismo. Chiuderà Ilenia Diana ideatore del progetto.

La tappa di Ischitella è inserita nel cartellone dei racconti promossi da Only Food nell’ambito delle “Iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare, anno 2025”

Vi aspettiamo ad Ischitella perché raccontare il valore della nostra terra è importante.