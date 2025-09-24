“L’Ospedale di Manfredonia trasformato in una passerella elettorale”
“L’Ospedale di Manfredonia trasformato in una passerella elettorale”
Avevamo sottolineato questa tendenza vergognosa, alcuni giorni fa.
Ora, l’orientamento volto a considerare il nostro ospedale quale teatrino politico, sta ricevendo una brusca accelerazione, con il trascorrere delle giornate e l’approssimarsi della competizione elettorale regionale.
Infatti, il direttore generale dell’Asl si è appena recato, addirittura personalmente, presso il nosocomio sipontino, per formalizzare il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa (cd. “primario”).
Non ricordiamo eventi simili, in ragione del fatto che, nella totalità dei casi, è il diretto interessato a raggiungere la direzione della ASL a Foggia, per ricevere l’ambita designazione.
Dunque, invece di risolvere i tanti problemi dai quali risulta paralizzato il nostro ospedale ai danni dei cittadini, si bada a posare, a favore di telecamera e, soprattutto, in prossimità delle elezioni.
E meno male che il sindaco di centrosinistra, autorità sanitaria comunale, aveva invitato a non tramutare il San Camillo de Lellis in un palcoscenico
Se non ci fosse da piangere, sarebbe una barzelletta
Il Circolo ed i consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia