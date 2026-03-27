L’oroscopo di domani 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Luna piena fortunata per la Bilancia

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L’oroscopo di domenica 29 marzo 2026 si preannuncia come un crocevia di energie planetarie particolarmente intense, segnato da una configurazione celeste che spinge verso il rinnovamento e la chiarezza interiore. In questa domenica di fine marzo, l’aria profuma di cambiamento e le stelle invitano a un bilancio onesto tra ambizioni personali e necessità affettive. I transiti odierni favoriscono chi saprà cavalcare l’onda dell’entusiasmo senza perdere di vista la concretezza, mentre chi si arrocca su posizioni rigide potrebbe trovare qualche ostacolo lungo il cammino.

In questa giornata così vibrante, i segni che godranno della maggiore protezione astrale e che risulteranno i più favoriti dalle stelle sono la Bilancia, il Sagittario e il Leone. Per loro il cielo promette traguardi ambiziosi e una serenità d’animo invidiabile. Al contrario, i segni d’Acqua come lo Scorpione e i segni di Terra come il Toro dovranno armarsi di molta pazienza per superare piccole tempeste relazionali.

Oroscopo di domani, domenica 29 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: Bilancia al top, Scorpione in risalita faticosa

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 4,5. Parola chiave: stress ed elettricità nell’aria, misurate le parole per evitare polemiche nocive. Dovrete fare i conti con una domenica decisamente sottotono, dove la stanchezza accumulata si trasformerà in un nervosismo difficile da contenere. Le stelle indicano che avvertirete stress ed elettricità nell’aria fin dal mattino, forse a causa di una Luna dissonante che non vi darà tregua. Sentirete il bisogno di isolarvi, ma le incombenze familiari vi costringeranno a interagire, aumentando il rischio di frizioni. Sarà fondamentale che misuriate le parole per evitare polemiche nocive che potrebbero trascinarsi per giorni. Non sarà il momento giusto per rivendicazioni o per tirare fuori vecchi scheletri dall’armadio; preferirete il silenzio a una risposta acida. Cercherete di scaricare la tensione attraverso l’attività fisica o un hobby solitario, evitando scontri frontali con il partner che non capirebbe il vostro malumore. Solo in serata, la tempesta inizierà a placarsi.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: affari familiari tesi, non basta “ristrutturare la facciata” per mantenere la fiducia. Il vostro bisogno di sicurezza si scontrerà con una realtà domestica meno idilliaca del previsto. Vivrete una giornata caratterizzata da affari familiari tesi, dove emergeranno nodi irrisolti che non potrete più ignorare. Capirete che non basta “ristrutturare la facciata” per mantenere la fiducia di chi vi sta accanto; servirà un intervento strutturale sui vostri rapporti. Non cercherete scorciatoie o bugie bianche, perché le stelle vi chiederanno una sincerità assoluta, anche a costo di risultare scomodi. Avvertirete il peso di responsabilità che non sentite più vostre, ma scappare non sarà la soluzione. Dovrete sedervi a tavolino e parlare chiaramente, senza timore di mostrare le vostre fragilità. La vostra proverbiale testardaggine oggi sarà un limite: proverete ad ammorbidire le vostre posizioni e vedrete che il dialogo diventerà improvvisamente più fluido.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: affrontate i problemi senza ritrarvi, pronti a fare ammenda se necessario. Questa domenica vi richiederà un atto di coraggio emotivo che non sempre siete disposti a compiere. Gli astri vi suggeriscono di non chiudervi nel vostro guscio protettivo: affrontate i problemi senza ritrarvi, specialmente quelli che riguardano la sfera sentimentale. Sentirete che qualcosa sta cambiando e che il vostro silenzio non è più una protezione, ma un ostacolo. Sarete pronti a fare ammenda se necessario, riconoscendo che forse, negli ultimi tempi, siete stati troppo assorbiti dai vostri pensieri per ascoltare chi vi ama. Sarà una giornata di transizione, utile per pulire lo specchio della vostra anima e guardare al futuro con meno timore. Non mancheranno momenti di nostalgia, ma li userete come trampolino per costruire qualcosa di più solido. Verso sera, un gesto inaspettato vi scalderà il cuore.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: proteggetevi dagli abusi esterni e puntate su un dialogo onesto per risolvere i conflitti. Sarete chiamati a stabilire confini chiari con chi vi circonda per non disperdere le vostre preziose energie. Le stelle vi diranno chiaramente: proteggetevi dagli abusi esterni, che siano richieste pressanti di colleghi o pretese eccessive da parte di conoscenti. Non permetterete a nessuno di invadere il vostro spazio vitale in questa giornata di riposo. Invece di chiudervi in un silenzio punitivo, punterete su un dialogo onesto per risolvere i conflitti che potrebbero sorgere in ambito domestico. La vostra capacità analitica vi aiuterà a smontare le critiche altrui con eleganza e logica. Sarà una domenica dedicata alla cura di voi stessi, dove metterete ordine non solo in casa, ma anche nei vostri pensieri. Imparerete a dire di no senza sentirvi in colpa, e questo sarà il vostro successo più grande.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: spirito filosofico e testa fredda, usate l’adattamento per reggere il ritmo imposto. Nonostante qualche piccolo imprevisto organizzativo, riuscirete a mantenere una calma olimpica che stupirà chi vi conosce bene. Metterete in campo uno spirito filosofico e testa fredda per gestire le richieste che pioveranno da ogni parte. Saprete che non tutto può essere sotto il vostro controllo e userete l’adattamento per reggere il ritmo imposto dagli eventi o dalle persone care. Invece di opporre resistenza al cambiamento, fluirete con esso, trovando soluzioni creative a problemi che prima vi sembravano insormontabili. Sarà una giornata gratificante sul piano dei rapporti sociali: riceverete una chiamata o un invito che stimolerà la vostra curiosità intellettuale. La vostra saggezza sarà il faro per chi, intorno a voi, sta vivendo un momento di confusione.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: ottimi progetti e benevolenza, ma staccate la spina per combattere la stanchezza. Il vostro fermento mentale sarà ai massimi livelli, portandovi a partorire ottimi progetti e benevolenza verso il prossimo. Sarete un vulcano di idee e la vostra compagnia sarà ricercatissima durante questa domenica primaverile. Tuttavia, il corpo inizierà a dare segnali di cedimento: il consiglio delle stelle è che stacchiate la spina per combattere la stanchezza accumulata durante una settimana frenetica. Non vorrete perdere nessuna occasione di divertimento, ma un pomeriggio di relax assoluto sarà fondamentale per ricaricare le batterie in vista del lunedì. In amore, la vostra leggerezza sarà un toccasana per il partner, che troverà in voi un alleato prezioso per dimenticare i problemi quotidiani. Brillanti e comunicativi, sarete l’anima di ogni conversazione.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: potere di comunicazione al top, agite come riunificatori per far regnare l’intesa. Sarete i grandi mediatori dello zodiaco in questa domenica carica di significati. Avrete un potere di comunicazione al top, che vi permetterà di spiegare concetti complessi con una semplicità disarmante. In ambito familiare o amicale, agirete come riunificatori per far regnare l’intesa, spegnendo sul nascere ogni piccolo focolaio di polemica. Il vostro sguardo rivolto al futuro aiuterà gli altri a sollevare la testa dalle preoccupazioni del presente. Non mancheranno occasioni per stringere nuove e interessanti amicizie, magari partecipando a un evento culturale o associativo. Sentirete la necessità di condividere i vostri ideali con persone affini, e questo vi farà sentire parte di qualcosa di più grande. La vostra originalità verrà apprezzata e finalmente compresa.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: clima sereno e diplomazia, avete tutti gli assi nella manica per sorridere. Vi sentirete finalmente padroni della vostra vita e delle vostre emozioni. Il cielo di domani vi regalerà un clima sereno e diplomazia, doti che solitamente non sono il vostro primo istinto, ma che userete con maestria. Capirete che avete tutti gli assi nella manica per sorridere e per conquistare ciò che desiderate senza dover lottare ferocemente. La vostra energia sarà contagiosa e trascinerete le persone care in attività stimolanti all’aria aperta. In amore, vivrete momenti di grande calore, dove la passione si sposerà perfettamente con la tenerezza. Sarete capaci di ascoltare e di accogliere le esigenze altrui, rendendo questa domenica un esempio di armonia relazionale. Il successo sarà a portata di mano, basterà allungare un braccio.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: adattamento e dolcezza, usate l’immaginazione per armonizzare ogni tipo di relazione. Sarete avvolti da un’aura di grazia che renderà tutto più facile e poetico. Metterete in pratica un incredibile adattamento e dolcezza in ogni situazione, diventando il porto sicuro per chiunque attraversi un momento difficile. Il vostro segreto sarà semplice: userete l’immaginazione per armonizzare ogni tipo di relazione, trasformando una banale discussione in un momento di crescita profonda. Le stelle favoriranno i sogni a occhi aperti, che però avranno una base molto concreta su cui poggiare. In serata, vi dedicherete alla cura dell’anima, magari con della buona musica o una lettura ispiratrice. Il vostro intuito sarà infallibile: seguirete le sensazioni e non sbaglierete un colpo, specialmente nei confronti di una persona che vi sta molto a cuore.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: tempo e osservazione sono alleati, vivrete momenti di grande complicità e realizzazione. Sarete i sovrani di questa domenica, ma con una consapevolezza nuova e più matura. Capirete che tempo e osservazione sono alleati preziosi e non nemici da sconfiggere con la fretta. Grazie a questa calma interiore, vivrete momenti di grande complicità e realizzazione sia nel privato che nella vita sociale. Sarete ammirati per la vostra capacità di gestire le situazioni con magnanimità e carisma. In amore, il legame con il partner si tingerà di sfumature nuove, più intense e spirituali. Riceverete conferme importanti che aspettavate da tempo, e questo vi darà una carica straordinaria. Il vostro successo non sarà rumoroso, ma solido come una roccia, e vi preparerà a una settimana di grandi traguardi professionali.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: giornata da segnare con la pietra bianca, seguite l’istinto per ottenere il successo. Preparatevi a vivere una giornata da segnare con la pietra bianca, dove tutto sembrerà incastrarsi alla perfezione come in un magico puzzle. La fortuna vi sorriderà sfacciatamente e voi non dovrete fare altro che assecondare il flusso degli eventi. Il consiglio del cielo è semplice: seguite l’istinto per ottenere il successo, perché la vostra voce interiore oggi sarà più chiara di qualsiasi ragionamento logico. Sarete travolti da un entusiasmo travolgente che vi porterà a esplorare nuovi orizzonti, fisici o mentali. In amore, l’audacia vi premierà: se c’è una dichiarazione da fare o un passo avanti da compiere, questo sarà il momento ideale. La vostra allegria sarà il regalo più bello per chi vi starà accanto.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 9. Parola chiave: Luna piena fortunata, ottimismo e coraggio vi permetteranno di colpire nel segno. Siete le star indiscusse di questo 29 marzo, protette da una Luna piena fortunata che transita proprio nel vostro cielo, esaltando ogni vostra qualità. Sentirete un’ondata di ottimismo e coraggio vi permetteranno di colpire nel segno in ogni iniziativa che deciderete di intraprendere. La bellezza vi circonderà e voi saprete valorizzarla, creando un’atmosfera magica ovunque andrete. Questo transito lunare porterà a compimento un progetto a cui lavorate da tempo, regalandovi una soddisfazione immensa. Le relazioni affettive brilleranno di luce propria: troverete l’equilibrio perfetto tra il dare e il ricevere, sentendovi finalmente amati per ciò che siete veramente. Sarete radiosi, magnetici e pronti a conquistare il mondo con un semplice sorriso. Godetevi ogni istante di questa giornata trionfale.