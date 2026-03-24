L’oroscopo di domani 26 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: lo Scorpione vola

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L’oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 ci proietta in una primavera che inizia a mostrare i suoi artigli dorati, offrendo un mix di determinazione e desiderio di rinnovamento. Le configurazioni celesti di questa giornata delineano un quadro energetico intenso, dove la Luna e i pianeti veloci spingono verso una comunicazione più schietta e una ricerca di armonia che non sia solo di facciata. È un giovedì che non ammette mezze misure: il cielo chiede di prendere posizione, di agire con coraggio ma anche con la saggezza di chi sa ascoltare il proprio istinto profondo.

In questa giornata di fine marzo, l’energia cosmica sembra sorridere particolarmente ai segni d’Acqua e di Fuoco, che troveranno una sintonia speciale con le vibrazioni dell’universo. Lo Scorpione, il Cancro e il Sagittario saranno i tre segni più favoriti dalle stelle, capaci di trasformare ogni intuizione in una piccola vittoria quotidiana. Al contrario, i segni di Terra e d’Aria dovranno destreggiarsi tra qualche piccola frizione comunicativa e la necessità di ricaricare le pile.

Preparatevi a scoprire come i movimenti planetari influenzeranno il vostro cammino e quali sfide o opportunità busseranno alla vostra porta in questo dinamico giovedì di primavera.

Oroscopo di domani, giovedì 26 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di intuito per lo Scorpione, Capricorno troppo pungente

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: spirito polemico che crea tensioni, non fermatevi alle apparenze e misurate bene le parole. Inizierete questo giovedì con una strana pesantezza sul petto che vi porterà a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Le stelle di oggi segnalano uno spirito polemico che crea tensioni sia in ambito lavorativo che domestico; avrete la sensazione che nessuno faccia le cose per bene e finirete per puntare il dito troppo in fretta. Il consiglio degli astri è di rallentare: non fermatevi alle apparenze e cercate di scavare più a fondo prima di emettere sentenze definitive. Soprattutto nel pomeriggio, misurate bene le parole, poiché un commento sarcastico di troppo potrebbe incrinare un rapporto a cui tenete molto. Vi sentirete messi alla prova, ma la soluzione non sarà l’attacco, bensì una paziente analisi dei fatti. Respirate profondamente e rimandate i discorsi spinosi a giorni migliori.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: combattività utile a risolvere i problemi, ma evitate decisioni affrettate dettate dall’emotività. Vi troverete a gestire una giornata a due facce, dove la vostra proverbiale ricerca di equilibrio sarà messa a dura prova da eventi esterni. Avvertirete dentro di voi una combattività utile a risolvere i problemi che vi trascinate da tempo, specialmente quelli legati alla gestione della casa o di alcuni documenti burocratici. Tuttavia, il rischio di inciampare è alto se non terrete a freno l’impulso: evitate decisioni affrettate dettate dall’emotività. Se sentirete la pressione salire, non agite per “ripicca” o per chiudere velocemente una questione scomoda. Verso sera, recupererete un po’ di lucidità, ma sarà fondamentale non aver alimentato conflitti inutili durante la mattinata. Imparerete che la forza non deve necessariamente essere aggressività.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: spirito combattivo e argomentazioni valide, ma non trascurate lo sport per scaricare i nervi. Sarete i guerrieri di questo giovedì, pronti a difendere le vostre idee con un vigore invidiabile. Metterete in campo uno spirito combattivo e argomentazioni valide che vi permetteranno di ottenere consensi inaspettati, specialmente se dovrete convincere un capo o un partner di un progetto a cui tenete. La vostra mente sarà lucida, ma il corpo accumulerà una dose eccessiva di adrenalina che potrebbe trasformarsi in irrequietezza. Per questo motivo, non trascurate lo sport per scaricare i nervi; una corsa o una sessione intensa in palestra saranno fondamentali per non arrivare a sera troppo tesi. Canalizzerete la vostra energia nel modo giusto se saprete alternare l’azione al movimento fisico.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: efficacia e concentrazione ai massimi livelli, ma fate attenzione agli eccessi alimentari e ai grassi. Il vostro approccio alla giornata sarà metodico e quasi impeccabile, rendendovi le persone più affidabili del vostro ufficio o della vostra cerchia sociale. Dimostrerete un’efficacia e concentrazione ai massimi livelli, riuscendo a smaltire pratiche che sembravano infinite in pochissimo tempo. Sarete in grado di notare dettagli che agli altri sfuggono, garantendovi un vantaggio competitivo notevole. Tuttavia, la Luna vi suggerisce di non trascurare il benessere fisico per la sola produttività: fate attenzione agli eccessi alimentari e ai grassi. La tentazione di consolarvi con cibo spazzatura dopo una giornata intensa sarà forte, ma il vostro apparato digerente oggi sarà piuttosto sensibile. Sceglierete la qualità piuttosto che la quantità per mantenere alto il vostro dinamismo.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: chiarezza mentale e desiderio di rinnovamento domestico, cercate il relax senza polemiche. Sentirete soffiare un vento di freschezza nella vostra mente, liberandovi finalmente da alcuni dubbi che vi hanno tormentato nelle ultime settimane. Vivrete ore di grande chiarezza mentale e desiderio di rinnovamento domestico; avrete voglia di cambiare i mobili, ridipingere una parete o semplicemente gettare via il superfluo per fare spazio al nuovo. Questo processo di “pulizia” non sarà solo materiale, ma anche spirituale. Il vostro compito per oggi sarà semplice ma non banale: cercate il relax senza polemiche. Qualcuno vicino a voi potrebbe tentare di stuzzicarvi, ma voi dovrete essere bravi a scivolare via dalle discussioni per proteggere la vostra ritrovata pace interiore. Godrete di una serata all’insegna della serenità, magari leggendo quel libro che avete lasciato a metà.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: eccellente recupero della fiducia in se stessi grazie a relazioni pacificate e franchezza. Dopo un periodo di incertezze e piccoli malumori, questo 26 marzo segnerà per voi una vera e propria rinascita interiore. Sperimenterete un eccellente recupero della fiducia in se stessi che si rifletterà immediatamente nel vostro modo di porvi agli altri. Questo cambiamento sarà possibile grazie a relazioni pacificate e franchezza; non avrete più paura di dire ciò che pensate, ma lo farete con una tale dolcezza che nessuno potrà offendersi. Riuscirete a ricucire uno strappo con un amico o un parente, portando finalmente armonia nel vostro quotidiano. Vi sentirete solidi come rocce, ma con un cuore aperto alle novità: approfittatene per lanciare una proposta che vi sta a cuore, riceverete risposte sorprendenti.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: energia appassionata e ricettiva, sfruttate le nuove conoscenze per uscire dalla routine quotidiana. Il Sole brilla per voi, regalandovi un fascino magnetico a cui sarà difficile resistere. Sprigionerete un’energia appassionata e ricettiva che vi renderà i protagonisti di ogni incontro sociale o professionale. Sarete capaci di ascoltare oltre che di parlare, una dote che oggi vi aprirà porte insperate. Il consiglio delle stelle è chiaro: sfruttate le nuove conoscenze per uscire dalla routine quotidiana. Non rifiutate un invito dell’ultimo minuto o una proposta di collaborazione insolita, perché proprio da questi incontri fortuiti nasceranno le opportunità più interessanti per il vostro futuro prossimo. Brillerete di luce propria e trascinerete chi vi sta accanto nel vostro entusiasmo travolgente.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: creatività e immaginazione in aumento, seguite i vostri slanci senza però confondere la velocità con la fretta. Navigherete in un mare di ispirazione, con la mente che produrrà idee brillanti a ritmo continuo. Avrete una creatività e immaginazione in aumento che vi permetteranno di trovare soluzioni geniali a problemi che sembravano insormontabili. Vi sentirete connessi con la parte più profonda di voi stessi e questo vi donerà un fascino sognante ma concreto. Tuttavia, gli astri vi mettono in guardia: seguite i vostri slanci senza però confondere la velocità con la fretta. Se agirete con troppo impeto, rischierete di dimenticare qualche passaggio fondamentale. Assaporerete ogni progresso con calma e lascerete che i vostri progetti maturino nel tempo giusto. La serata sarà magica per i sentimenti.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: notizie positive in arrivo, siate risoluti nel dialogo per sciogliere i vostri blocchi interiori. Finalmente i pianeti iniziano a remare con forza nella vostra direzione, portando una ventata di ottimismo. Riceverete delle notizie positive in arrivo che potrebbero riguardare la sfera professionale o un progetto personale che si era bloccato. Vi sentirete più forti e sicuri delle vostre capacità, e questa nuova consapevolezza vi aiuterà molto nei rapporti interpersonali. Il cielo vi sprona: siate risoluti nel dialogo per sciogliere i vostri blocchi interiori. Non abbiate timore di mostrare la vostra vulnerabilità, perché oggi sarà la vostra forza più grande per ottenere ciò che desiderate. Vi libererete di un peso che portavate da troppo tempo e sentirete il cuore più leggero.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: l’unione fa la forza, giornata ideale per progetti collettivi e per diffondere grande entusiasmo. Per voi l’individualismo oggi passerà in secondo piano per fare spazio alla cooperazione più proficua. Capirete profondamente che l’unione fa la forza e vi porrete come i leader naturali di qualsiasi gruppo di cui facciate parte. Sarà la giornata ideale per progetti collettivi e per diffondere grande entusiasmo intorno a voi; la vostra visione del futuro sarà così chiara e coinvolgente che sarà impossibile non seguirvi. Riuscirete a motivare anche i collaboratori più pigri o i familiari più scettici. La vostra capacità di fare rete sarà la chiave del successo di questo giovedì. Sprigionerete una gioia di vivere che contagerà chiunque incrocerà il vostro sguardo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: crescita fuori dagli schemi e armonia relazionale, godetevi appieno le gioie familiari e il buon umore. Vi sentirete in totale sintonia con l’universo, pronti ad esplorare nuovi orizzonti senza paura. Vivrete una fase di crescita fuori dagli schemi e armonia relazionale che vi permetterà di superare vecchi pregiudizi su voi stessi e sugli altri. Sarete meno critici e molto più aperti all’accoglienza, migliorando incredibilmente il clima attorno a voi. Il consiglio stellare è di lasciarsi andare: godetevi appieno le gioie familiari e il buon umore che caratterizzeranno questa giornata. Una cena in compagnia o una chiacchierata sincera con una persona cara vi ricaricheranno le batterie come nient’altro. La vostra generosità d’animo sarà ricompensata da gesti d’affetto inaspettati.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 9. Parola chiave: fortuna nei contatti e ottimismo contagioso, il vostro istinto vi guiderà verso il successo familiare. Siete i re incontrastati dello zodiaco per questo giovedì 26 marzo! Le stelle vi regalano una fortuna nei contatti e un ottimismo contagioso che vi renderanno praticamente invincibili. Ogni telefonata, ogni mail o ogni incontro casuale sembrerà incastrarsi perfettamente in un disegno superiore volto al vostro beneficio. Non avrete bisogno di fare grandi sforzi per convincere gli altri: basterà la vostra presenza. Soprattutto nella sfera privata, il vostro istinto vi guiderà verso il successo familiare, permettendovi di risolvere un’antica questione con una facilità disarmante. Sarete circondati da un’aura di positività che attirerà solo cose belle. È il momento di osare: il destino è dalla vostra parte.