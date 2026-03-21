L’oroscopo di domani 23 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: giornata al top per il Cancro

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L’oroscopo di lunedì 23 marzo 2026 si apre con una sferzata di energia primaverile che scuoterà le coscienze e spingerà molti di voi a uscire dal guscio invernale. Il transito del Sole nel segno dell’Ariete segna il vero capodanno astrologico, un momento di rinascita in cui l’istinto prevale sulla ragione e la voglia di fare si trasforma in azione concreta. Le configurazioni celesti di questa giornata delineano un quadro di grande dinamismo, dove il coraggio di osare verrà premiato, a patto di non calpestare la sensibilità altrui. È un lunedì che non ammette pigrizia: le stelle chiedono di prendere posizione, di firmare accordi e di guardare al futuro con occhi nuovi.

In questo scenario di rinnovamento, tre segni brilleranno più degli altri, guidando la carica verso il successo: il Cancro, il Toro e il Capricorno saranno i veri favoriti dalle stelle, capaci di trasformare ogni intuizione in una vittoria tangibile. Al contrario, chi si ostinerà a restare ancorato a vecchi schemi o a nutrire inutili diffidenze farà fatica a tenere il passo con un ritmo astrale che si preannuncia travolgente.

Preparatevi a scoprire come i pianeti influenzeranno la vostra scalata sociale, i vostri affetti e la vostra energia vitale in questo inizio di settimana scoppiettante.

Oroscopo di domani, lunedì 23 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per il Cancro, Scorpione sottotono

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: diffidenza e inflessibilità, cercate di non farvi invadere dallo stress e ammorbidite i toni. Inizierete la settimana con un carico di pensieri che rischierà di appesantire il vostro umore sin dalle prime ore del mattino. Le stelle di questo lunedì 23 marzo suggeriscono una certa chiusura: proverete diffidenza e inflessibilità verso i colleghi o il partner, interpretando ogni suggerimento come un’interferenza non gradita. Vi sentirete come se doveste difendere un fortino, ma questo atteggiamento difensivo non farà altro che isolarvi. Cercate di non farvi invadere dallo stress legato a scadenze imminenti; la tensione accumulata potrebbe sfociare in discussioni sterili che non porteranno a nulla di costruttivo. Il consiglio del cielo è quello di fare un respiro profondo e ammorbidire i toni: non tutti sono vostri nemici. Se riuscirete a calare la maschera della severità, scoprirete che collaborare è più semplice del previsto. Entro sera, una tisana e un buon libro saranno i vostri migliori alleati per scaricare il nervosismo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: prudenza e riflessione, raccogliete informazioni ed evitate novità non costruttive. Per voi che siete abituati a ruggire e a stare al centro della scena, questo lunedì richiederà un insolito passo indietro. Gli astri vi impongono prudenza e riflessione, suggerendovi di non lanciarvi in nuovi progetti senza aver prima analizzato i dettagli. Non sarà la giornata ideale per i grandi annunci o per colpi di testa finanziari; piuttosto, raccogliete informazioni e osservate ciò che accade intorno a voi. Sentirete la spinta a cambiare le cose, ma dovrete essere bravi a discernere tra un impulso momentaneo e un’opportunità reale: evitate novità non costruttive che potrebbero solo dissipare la vostra preziosa energia. Sfrutterete queste ore per riorganizzare l’agenda e capire chi sono i veri alleati su cui potrete contare nei prossimi mesi. La serata vi chiederà di essere più ascoltatori che oratori: il partner apprezzerà molto questo vostro lato più riflessivo e pacato.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: ironia e intimità, usate l’umorismo per evitare scontri e concedetevi del relax. Il vostro lunedì si muoverà su un binario di leggerezza, anche se l’ambiente circostante sembrerà voler a tutti i costi trascinarvi in questioni noiose o troppo formali. Maneggerete con maestria le armi dell’ironia e dell’intimità per proteggere il vostro spazio vitale. Quando la pressione lavorativa salirà, userete l’umorismo per evitare scontri diretti con superiori o collaboratori: una battuta pronta sarà lo scudo perfetto contro le critiche. Tuttavia, sentirete il bisogno di ritirarvi nel vostro mondo privato non appena possibile. Concedetevi del relax totale una volta tornati a casa, staccando lo smartphone e dedicandovi a ciò che vi fa stare bene davvero. Sarà una giornata interlocutoria, utile per ricaricare le batterie mentali in vista di sfide più impegnative. Non forzate la mano e lasciate che le cose scorrano senza eccessivo coinvolgimento emotivo.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: dialogo e cambiamento, apritevi al confronto senza giudicare i vostri cari. Le stelle vi chiamano a un rinnovamento che parte dalla parola. In questo lunedì 23 marzo, sentirete forte l’esigenza di dialogo e cambiamento, specialmente all’interno delle mura domestiche o nei rapporti più stretti. Sarete chiamati a rivedere alcune posizioni che avevate dato per scontate. Il consiglio degli astri è prezioso: apritevi al confronto senza giudicare i vostri cari, provando a indossare i loro panni prima di emettere sentenze. La vostra naturale curiosità vi aiuterà a trovare soluzioni creative a piccoli problemi logistici che si trascinano da tempo. Sarete molto comunicativi e questo vi agevolerà nelle pubbliche relazioni, ma fate attenzione a non essere troppo superficiali nei discorsi importanti. Entro il tramonto, riceverete una notizia o una proposta che solleticherà la vostra voglia di fare qualcosa di diverso: prendetela in considerazione, perché il cambiamento è nell’aria.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: risveglio e diplomazia, mostrate sincerità per rafforzare i legami. Benvenuti nel vostro mese! Questo lunedì rappresenta un vero e proprio risveglio e diplomazia per voi che avete voglia di spaccare il mondo. Il Sole nel segno vi regala una vitalità contagiosa, ma dovrete stare attenti a non travolgere chi vi sta intorno con la vostra irruenza. Le stelle vi suggeriscono di mediare: la forza bruta oggi non servirà, mentre la parola giusta al momento giusto aprirà porte insperate. Mostrate sincerità per rafforzare i legami affettivi che nell’ultimo periodo hanno subito qualche scossone; ammettere una piccola debolezza vi renderà più umani e vicini a chi amate. Sul lavoro, la vostra leadership sarà riconosciuta, a patto che sappiate ascoltare anche le ragioni del team. Sarà una giornata di grandi partenze mentali: programmerete viaggi o nuovi studi con un entusiasmo che non provavate da tempo. Godetevi questa ondata di ottimismo, vi servirà per costruire le basi del vostro successo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione e diplomazia, cercate il sostegno altrui e andate dritti al punto. Per voi l’equilibrio è tutto, e questo lunedì 23 marzo vi vedrà impegnati a tessere trame di armonia ovunque andrete. Le parole chiave saranno comunicazione e diplomazia, ambiti in cui eccellete per natura. Sentirete però il bisogno di non fare tutto da soli: cercate il sostegno altrui, poiché la collaborazione oggi sarà la chiave per risolvere una questione burocratica o lavorativa piuttosto intricata. Non perdetevi in troppi giri di parole o nei vostri soliti dubbi amletici; per una volta, andate dritti al punto senza paura di risultare sgarbati. La vostra eleganza nel porre le questioni vi permetterà di ottenere ciò che volete senza creare tensioni. In amore, è il momento di chiarire un malinteso che vi portate dietro dalla scorsa settimana: parlate chiaro e vedrete che il peso sul cuore sparirà istantaneamente. Una serata mondana potrebbe riservarvi un incontro interessante.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: affermazione e contatti, sfruttate il vostro aplomb per stabilire relazioni costruttive. Uscirete da una fase di riflessione profonda per entrare in un periodo di affermazione e contatti molto proficui. Il lunedì vi vedrà particolarmente lucidi e determinati, una combinazione rara che dovrete sfruttare al massimo. Nonostante la vostra proverbiale sensibilità, oggi sfrutterete il vostro aplomb per stabilire relazioni costruttive con persone che contano. Sarete capaci di presentare le vostre idee con una calma che incuterà rispetto e ammirazione. È il momento ideale per inviare quel curriculum o per chiedere un colloquio che rimandate da tempo. Anche nella sfera privata, riuscirete a far valere le vostre ragioni senza alzare la voce, ottenendo il consenso di chi vi circonda. La vostra intuizione sarà ai massimi livelli: fidatevi di quella strana sensazione che vi guiderà verso una scelta importante nel pomeriggio. La fortuna vi sorride attraverso i nuovi incontri.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: entusiasmo e cura di sé, mettete in luce le vostre competenze senza scordare il riposo. La settimana parte con una marcia trionfale. Sarete animati da un insolito entusiasmo e cura di sé, mettendo da parte per un attimo l’eccessiva autocritica che spesso vi blocca. In ufficio o nel vostro ambito professionale, mettete in luce le vostre competenze con orgoglio: i superiori noteranno la vostra precisione chirurgica e la vostra dedizione. Tuttavia, le stelle vi lanciano un monito: non esaurite tutte le energie in un colpo solo e fate in modo di non scordare il riposo. Il vostro corpo reclama attenzione, quindi cercate di terminare i compiti più gravosi entro il pomeriggio per concedervi una serata di puro relax, magari con un trattamento di bellezza o una cena leggera ma curata. Sarete molto apprezzati dagli amici per la vostra saggezza: qualcuno busserà alla vostra porta in cerca di un consiglio fidato. Siate generosi come sempre.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: entusiasmo travolgente, cercate però di restare tolleranti con chi non tiene il vostro ritmo. Vivrete questo 23 marzo come una vera e propria esplosione di vitalità. Il vostro sarà un entusiasmo travolgente che contagerà chiunque incroci il vostro cammino. Avrete voglia di iniziare mille progetti, di muovervi, di viaggiare e di conoscere persone nuove. Il cielo vi sostiene in ogni iniziativa audace, ma dovrete fare attenzione a un piccolo dettaglio: cercate di restare tolleranti con chi non tiene il vostro ritmo. Non tutti hanno la vostra tempra e la vostra velocità di pensiero; evitate di spazientirvi se qualcuno si mostrerà più lento o timoroso nel seguirvi. Se riuscirete a essere dei leader pazienti invece che dei generali autoritari, otterrete risultati straordinari. In amore, la passione salirà alle stelle: sarà una serata ideale per accendere o riaccendere il fuoco del desiderio con gesti eclatanti e sorprese inaspettate.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: umore costruttivo e concretezza, è il momento di cogliere opportunità e accordi. Sarete i giganti solidi di questo lunedì. Le stelle vi regalano un umore costruttivo e concretezza, doti che vi permetteranno di sbrogliare anche le situazioni più ingarbugliate con una facilità disarmante. Non vi perderete in chiacchiere inutili: punterete dritti all’obiettivo, che si tratti di un acquisto importante, di un investimento o di una promozione. È il momento di cogliere opportunità e accordi che potrebbero cambiare il corso della vostra carriera nei prossimi mesi; non abbiate paura di osare, perché il terreno sotto i vostri piedi è estremamente solido. Anche i rapporti familiari beneficeranno di questa vostra stabilità: sarete il punto di riferimento per tutti, capaci di regalare sicurezza con un solo sguardo. La serata promette piaceri sensoriali: un buon vino o un massaggio rilassante saranno il giusto premio per una giornata di successi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8,5. Parola chiave: vivacità e azione, è il momento di bussare alle porte giuste e agire per il futuro. Finalmente scenderete in campo con una grinta invidiabile. Questo lunedì 23 marzo vi vedrà protagonisti di una rinascita fatta di vivacità e azione, lasciando alle spalle i dubbi delle settimane passate. Sentirete che il vento è cambiato e che è il momento di bussare alle porte giuste per ottenere ciò che vi spetta di diritto. Non aspetterete che le cose accadano, ma le farete accadere voi con una determinazione incrollabile. Le stelle vi spronano ad agire per il futuro, ponendo basi solide per i vostri sogni più ambiziosi. Sarete particolarmente brillanti nei colloqui e nelle trattative economiche, dove il vostro fiuto per gli affari si rivelerà infallibile. In amore, la vostra rinnovata energia attirerà sguardi ammirati: se siete single, non restate chiusi in casa, perché il destino ha in serbo una sorpresa elettrizzante.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 9. Parola chiave: energia e conquista, liberatevi dai vincoli per realizzare i vostri sogni. Siete voi i dominatori assoluti di questo cielo di fine marzo! Una forza primordiale vi spingerà verso una giornata di energia e conquista che non dimenticherete facilmente. Le stelle si sono allineate per darvi quel coraggio che a volte vi manca: liberatevi dai vincoli del passato, dai complessi di inferiorità e dalle paure irrazionali. È il momento di uscire allo scoperto e di realizzare i vostri sogni, anche quelli che avevate riposto nel cassetto più polveroso. Al lavoro sarete inarrestabili, capaci di scalare vette che sembravano inarrivabili fino a ieri. In amore, il vostro carisma sarà magnetico: attirerete a voi le persone giuste e potrete finalmente vivere quei sentimenti intensi che desiderate da tempo. Non ponetevi limiti, perché questo lunedì l’universo è al vostro servizio. Festeggiate questo trionfo con le persone che amate di più.