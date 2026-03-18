L’oroscopo di domani 20 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Sagittario protagonista assoluto della giornata

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L’oroscopo di venerdì 20 marzo 2026 segna l’ingresso ufficiale nella nuova stagione astrologica, portando con sé un’ondata di rinnovamento che scuote le fondamenta della quotidianità. Le energie si fanno vibranti e spingono verso l’esterno, chiamandovi a misurarvi con nuove sfide e desideri. In questa giornata, caratterizzata da un dinamismo raro, i segni che brilleranno maggiormente sotto il firmamento saranno il Sagittario, i Gemelli e lo Scorpione, che godranno di una configurazione astrale particolarmente benevola per concretizzare i propri intenti. Sarà un venerdì in cui la stasi non sarà contemplata: il cielo vi invita a uscire dalla vostra zona di comfort per abbracciare un approccio più audace alla realtà.

Preparatevi a scoprire come le stelle orienteranno il vostro destino in questa giornata di grande trasformazione.

Oroscopo di domani, venerdì 20 marzo: classifica dei 12 segni zodiacali

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: prudenza verbale, la tensione richiede attenzione per non ferire chi amate. Sarete chiamati a una prova di autocontrollo non indifferente. La Luna nel vostro cielo potrebbe creare qualche cortocircuito comunicativo, portandovi a essere fin troppo severi con le persone che vi circondano. La prudenza verbale diventerà la vostra migliore alleata: prima di proferire parole dettate dall’irritazione, contate fino a dieci. La tensione accumulata rischierà di trasformarsi in critiche pungenti, ma il consiglio è di evitare scontri inutili. Proteggete i vostri affetti, anche se vi sembrerà difficile mantenere la calma di fronte a qualche piccola incomprensione.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: cautela, non disperdete le energie in battaglie che non vi competono. La giornata si presenterà densa di stimoli esterni, ma voi potreste sentirvi insolitamente affaticati. Sarà fondamentale esercitare la massima cautela nel gestire le vostre risorse. Molte persone busseranno alla vostra porta chiedendo conforto o mediazione, ma vi troverete davanti a un bivio: è davvero necessario farvi carico di tutto? Non disperdete le vostre preziose energie in battaglie che non vi appartengono. Imparate a dire di no per preservare la vostra serenità interiore, focalizzandovi solo su ciò che alimenta davvero il vostro benessere.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: gestione del tempo, cercate un equilibrio tra i doveri e l’affetto familiare. La vostra solita dedizione al lavoro rischia di assorbirvi interamente, lasciando poco spazio al resto. La sfida di questa giornata sarà una sapiente gestione del tempo; non permettete che la lista delle incombenze prenda il sopravvento sulla qualità delle vostre relazioni. Cercate un equilibrio consapevole tra i vostri obblighi professionali e il calore dell’affetto familiare, che vi richiederà una presenza più attenta e meno distratta. Organizzate le priorità, ma assicuratevi di riservare la serata a chi vi vuole bene.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: apertura e pragmatismo, accogliete i consigli altrui per concretizzare i progetti. Sarete spinti a uscire dal vostro guscio protettivo. L’energia di questa giornata vi richiederà una sincera apertura e pragmatismo verso nuove prospettive di lavoro o di vita. Non ostinatevi a voler fare tutto da soli: accogliete i consigli preziosi di persone fidate, poiché vi aiuteranno a vedere oltre i vostri soliti schemi. È il momento ideale per concretizzare quei progetti che tenete nel cassetto da tempo. La vostra concretezza, unita al confronto costruttivo con l’esterno, porterà ottimi frutti.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: energia proattiva, agite con equilibrio per ottenere grandi risultati. Sentierete scorrere una nuova linfa vitale che vi spingerà a uscire dall’emotività passiva. È il momento di trasformare i vostri desideri in energia proattiva. Non lasciate che l’umore oscilli troppo, ma agite con equilibrio per gestire le incombenze quotidiane. Avrete ottime possibilità di ottenere grandi risultati se riuscirete a unire l’intuito che vi contraddistingue con una sana dose di determinazione pratica. Non indugiate nel rimuginare sui dubbi: la strada si aprirà solo se inizierete a camminare.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: visione e sincerità, osate pensare in grande e siate franchi nelle relazioni. Siete nel vostro elemento e la vostra sensibilità vi regalerà intuizioni brillanti. La visione e sincerità saranno le chiavi per sbloccare situazioni sentimentali che sembravano stagnanti. Osate pensare in grande, senza aver paura di sembrare idealisti: spesso sono proprio i sognatori a cambiare il mondo. Nelle vostre relazioni interpersonali, scegliete di essere profondamente franchi; la verità, espressa con dolcezza, vi permetterà di costruire legami molto più autentici e duraturi.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: determinazione e chiarezza, le buone collaborazioni aprono la strada al successo. La vostra luce brillerà intensamente in questo venerdì. La determinazione e chiarezza con cui affronterete ogni ostacolo vi permetteranno di guidare il gruppo o di emergere professionalmente. Non cercate il successo in solitaria; le buone collaborazioni che saprete intessere oggi apriranno la strada verso traguardi che pensavate irraggiungibili. Siate generosi nel condividere i vostri meriti e vedrete che il ritorno, sia in termini di stima che di risultati concreti, sarà straordinario.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: trasformazione e determinazione, è il momento ideale per passare all’azione. La primavera astrale vi regala una spinta propulsiva senza pari. Siete in una fase di profonda trasformazione e determinazione: le insicurezze invernali si dissolveranno sotto il calore dei vostri nuovi intenti. È il momento ideale per passare all’azione, senza indugi e senza guardare indietro. Avrete la forza necessaria per superare qualsiasi sfida, a patto di non perdere la rotta a causa della troppa impulsività. Siate determinati, ma cercate di pianificare i vostri passi con una strategia oculata.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: coraggio, l’azione diretta vi permetterà di superare ogni ostacolo. Una carica magnetica vi accompagnerà per tutta la giornata. Il coraggio sarà il filo conduttore delle vostre scelte, spingendovi a osare laddove altri esiterebbero. L’azione diretta vi permetterà di superare ogni ostacolo che si frapporrà tra voi e i vostri obiettivi. Non abbiate paura di mostrare la vostra originalità: sarà proprio il vostro sguardo unico sul mondo a fare la differenza e a garantirvi l’ammirazione di chi vi circonda. La giornata vi regalerà piccole, grandi vittorie personali.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: rinnovamento e ottimismo, lanciatevi con coraggio in nuove esperienze. Sarete carichi di una vitalità contagiosa che farà girare le cose a vostro favore. Il rinnovamento e ottimismo di cui godrete vi aiuteranno a gestire ogni impegno con leggerezza. Non restate fermi ad aspettare che le occasioni arrivino da sole: lanciatevi con coraggio in nuove esperienze che stimolino la vostra curiosità intellettuale. Che si tratti di un progetto lavorativo o di una nuova conoscenza sociale, il vostro spirito adattabile sarà il volano per un successo inaspettato e gratificante.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: ambizione, le vostre idee chiare vi guideranno verso il traguardo. Il vostro carisma sarà ai massimi livelli in questo venerdì di metà marzo. La vostra ambizione non sarà solo un desiderio di potere, ma un motore pulsante che vi spingerà a migliorare costantemente. Le vostre idee chiare saranno la bussola che vi guiderà verso il traguardo, lasciandovi alle spalle dubbi e incertezze del passato. Sfruttate questa giornata per finalizzare trattative, avviare nuove collaborazioni o semplicemente per riaffermare la vostra autorità in un ambito che vi sta particolarmente a cuore.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: evoluzione, rompete le vecchie abitudini per dare nuova linfa alla vostra vita. Sarete i veri protagonisti di questa giornata, con le stelle che vi sostengono in ogni scelta audace. L’evoluzione sarà la parola d’ordine: avvertirete una spinta interiore a rompere le vecchie abitudini che vi stavano stretti. Non temete il cambiamento, poiché esso è l’unico modo per dare nuova linfa alla vostra vita e riscoprire una passione che credevate sopita. Vivrete momenti di pura ispirazione e gioia, sentendovi finalmente liberi di esprimere la vostra vera essenza senza vincoli o pregiudizi.