L’oroscopo di domani 18 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: splendida giornata per il Capricorno

L’oroscopo di mercoledì 18 febbraio 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento intellettuale e rinnovamento spirituale. Con il Sole che si appresta a salutare l’Acquario per tuffarsi nelle acque profonde dei Pesci, l’energia cosmica vi spingerà a cercare un equilibrio tra la logica stringente e l’intuizione pura. Sarà una giornata in cui i pianeti richiederanno concretezza nelle azioni ma grande apertura mentale nei rapporti interpersonali. In questo panorama astrale così dinamico, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno il Capricorno, lo Scorpione e l’Ariete, che sapranno cavalcare l’onda del successo con determinazione e carisma.

In questa giornata di metà settimana, sentirete forte il bisogno di definire i vostri confini e di capire dove dirigere le vostre preziose energie. Mentre i segni di Terra sembrano trovare una nuova stabilità, i segni d’Acqua inizieranno a percepire vibrazioni creative molto intense. Sarà fondamentale non farsi travolgere dalla fretta: le stelle suggeriscono di osservare con attenzione prima di agire.

Preparatevi a scoprire come i movimenti celesti influenzeranno il vostro cammino e quali suggerimenti arrivano dal firmamento per affrontare al meglio ogni sfida quotidiana.

Oroscopo di domani, mercoledì 18 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo assoluto per il Capricorno, Toro un po’ sottotono

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: chiarezza e attenzione, siate diretti nel parlare per evitare confusioni e non trascurate i dettagli. Purtroppo la giornata di domani vi vedrà leggermente in affanno, con una nebbia comunicativa che rischierà di rendere complicati anche i compiti più semplici. Vi sentirete forse incompresi o circondati da persone che non sembrano parlare la vostra stessa lingua. Le stelle vi esortano a fare uno sforzo consapevole: avrete bisogno di chiarezza e attenzione in ogni singola interazione. Non darete nulla per scontato, perché proprio nei sottintesi si nasconderanno le insidie più fastidiose. Se avrete dei dubbi, siate diretti nel parlare per evitare confusioni che potrebbero trascinarsi per i giorni a venire. Sul lavoro, la distrazione sarà la vostra nemica numero uno, quindi non trascurate i dettagli burocratici o tecnici. Sarà una giornata di resistenza, ma mantenendo la calma riuscirete a limitare i danni.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: autonomia, non diventate pigri sfruttando troppo la benevolenza di chi vi circonda. Vi troverete in una posizione ambivalente: da un lato godrete del supporto di colleghi e familiari, dall’altro rischierete di adagiarvi troppo sugli allori. La vostra parola chiave per questo mercoledì è autonomia. Le stelle vi avvertiranno: non diventate pigri sfruttando troppo la benevolenza di chi vi circonda, perché potreste trasmettere un’immagine di voi poco professionale o eccessivamente dipendente. Dimostrerete il vostro valore rimboccandovi le maniche e riprendendo in mano le redini dei vostri progetti personali. Sentirete la necessità di dimostrare a voi stessi, prima che agli altri, che siete perfettamente in grado di farcela da soli. In serata, cercate di sbrigare quelle piccole commissioni che rimandate da tempo per sentirvi davvero soddisfatti.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: natura e riflessione, cercate il contatto con la terra per dissipare dubbi e frustrazioni. Le stelle di domani vi troveranno un po’ inquieti, quasi come se l’ambiente cittadino o le pareti dell’ufficio vi stessero strette. Sentirete il bisogno di fuggire dalla routine e la vostra cura sarà il binomio natura e riflessione. Se ne avrete la possibilità, cercate il contatto con la terra per dissipare dubbi e frustrazioni che si sono accumulati nel corso della settimana. Una camminata all’aria aperta o anche solo curare le piante sul balcone vi aiuterà a scaricare l’eccesso di energia nervosa. Non cercherete risposte immediate ai vostri grandi interrogativi esistenziali; piuttosto, lascerete che il silenzio parli per voi. La vostra mente ha bisogno di ossigeno e di meno stimoli digitali: spegnete il telefono per un’ora e ritroverete il centro del vostro spirito.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: comunicazione e bilancio, parlate liberamente dei vostri dubbi per evolvere la situazione. Vi troverete in una fase di transizione molto interessante. Non tutto sarà chiaro fin dal mattino, ma avrete gli strumenti giusti per fare ordine. La giornata richiederà un attento lavoro di comunicazione e bilancio. Sentirete il peso di alcune situazioni in sospeso, specialmente in ambito sentimentale o collaborativo. Invece di ruggire o chiudervi nel vostro orgoglio, parlate liberamente dei vostri dubbi per evolvere la situazione: la vulnerabilità sarà il vostro vero punto di forza domani. Analizzerete con occhio critico i risultati raggiunti finora e capirete cosa deve essere tagliato e cosa invece merita di essere nutrito. Sarà un mercoledì di semina costruttiva che porterà frutti solidi nel prossimo futuro.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: riflessione e riposo, usate la diplomazia per i vostri progetti ma non ignorate la stanchezza fisica. Con il compleanno ormai alle porte per molti di voi, l’energia vitale starà subendo una sorta di rimescolamento profondo. Domani vi muoverete tra riflessione e riposo, sentendo il bisogno di rallentare i ritmi forsennati. Nonostante le molte idee che vi frulleranno in testa, sarà saggio non forzare la mano: usate la diplomazia per i vostri progetti, mediando tra le vostre aspirazioni e le necessità altrui. La cosa più importante sarà ascoltare i segnali del corpo: non ignorate la stanchezza fisica che potrebbe presentarsi sotto forma di piccoli cali di concentrazione nel pomeriggio. Prendetevi del tempo per voi, magari leggendo un libro o ascoltando musica, per ricaricare le batterie in vista dei cambiamenti che il nuovo ciclo solare vi porterà.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: istinto e indipendenza, seguite la vostra strada senza farvi condizionare dagli stati d’animo altrui. Finalmente vi sentirete pronti a uscire dal guscio protettivo per affrontare il mondo con una nuova grinta. La vostra bussola sarà l’unione di istinto e indipendenza. Sarete particolarmente sensibili alle energie che vi circondano, ma la vostra sfida sarà proprio questa: seguite la vostra strada senza farvi condizionare dagli stati d’animo altrui. Se qualcuno vicino a voi sarà di cattivo umore, non sarà vostro compito farvene carico. Imparerete a mettere un filtro sano tra voi e il mondo esterno, proteggendo la vostra serenità interiore. In ambito lavorativo, un’intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi vincente: fidatevi di quella vocina interiore che vi suggerisce di osare qualcosa di diverso dal solito.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: fantasia e priorità, usate il buon umore per innovare, ma cercate il silenzio per rigenerarvi. Il mercoledì si prospetta armonioso e ricco di spunti creativi. Sarete guidati da un sapiente mix di fantasia e priorità. La vostra mente produrrà soluzioni originali a vecchi problemi; usate il buon umore per innovare sia nel lavoro che nelle relazioni sociali, diventando il collante positivo del vostro gruppo. Tuttavia, per non arrivare a sera completamente svuotati, dovrete gestire bene il vostro tempo. Sentirete la necessità di isolarvi per brevi momenti durante il giorno: cercate il silenzio per rigenerarvi e per rimettere in ordine i pensieri. La bellezza vi circonderà se saprete guardare nei posti giusti, e un incontro fortuito potrebbe regalarvi uno spunto interessante per un progetto futuro.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: pazienza e zen, agendo con calma otterrete la massima efficacia in ogni ambito. Voi che siete solitamente rapidi, scattanti e talvolta un po’ frenetici, domani scoprirete il potere della lentezza. Abbraccerete uno stato di pazienza e zen che stupirà chi vi conosce bene. Vi accorgerete che, agendo con calma, otterrete la massima efficacia in ogni ambito, risparmiando energie preziose ed evitando quegli errori di distrazione tipici della fretta. Sarà una giornata ideale per gestire pratiche noiose o discorsi complessi che richiedono tatto e concentrazione. La vostra lucidità mentale sarà invidiabile e vi permetterà di mediare in eventuali conflitti tra amici o colleghi. Saprete ascoltare prima di rispondere, e questa nuova attitudine vi aprirà porte inaspettate.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: sicurezza e ascolto, siete in sintonia con i vostri bisogni e pronti a consigliare gli altri. Un mercoledì ruggente vi attende, ma con una sfumatura di saggezza che non sempre vi appartiene. La vostra forza risiederà nel binomio sicurezza e ascolto. Vi sentirete estremamente centrati e forti della vostra identità; questa sicurezza non sfocerà nell’arroganza, anzi vi renderà incredibilmente empatici. Sarete in sintonia con i vostri bisogni più profondi e, proprio per questa vostra stabilità, sarete pronti a consigliare gli altri che cercheranno in voi un punto di riferimento. È un momento eccellente per prendere iniziative importanti o per dichiarare i vostri sentimenti con onestà. Le stelle favoriscono la vostra intraprendenza: non abbiate paura di fare il primo passo verso un obiettivo che vi sta a cuore.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8. Parola chiave: entusiasmo e ricarica, lasciatevi trascinare dal flusso positivo proteggendo però la vostra calma interiore. Siete nel pieno della vostra stagione e l’energia cosmica vi sostiene in modo evidente. Vivrete momenti di puro entusiasmo e ricarica, sentendovi pronti a spaccare il mondo. Nuove opportunità busseranno alla vostra porta e la vostra mente brillante saprà coglierle al volo. Le stelle vi diranno: lasciatevi trascinare dal flusso positivo, godetevi i successi e i complimenti che riceverete, ma con un piccolo accorgimento: fatelo proteggendo però la vostra calma interiore. Non lasciate che l’iperattività esterna vi faccia perdere il contatto con il vostro nucleo di pace. È una giornata perfetta per socializzare, fare rete e lanciare nuove idee che rivoluzioneranno la vostra routine.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: creatività e alleanze, lasciatevi ispirare e accettate il sostegno prezioso degli amici. Sarete i veri strateghi del giorno, capaci di trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di crescita. Il vostro cielo parlerà di creatività e alleanze. Non cercherete di fare tutto da soli, ma capirete che l’unione fa la forza: lasciatevi ispirare e accettate il sostegno prezioso degli amici o dei partner lavorativi. La vostra intuizione sarà ai massimi livelli, permettendovi di leggere tra le righe di ogni situazione. Sarà un momento d’oro per avviare collaborazioni creative o per risolvere vecchi attriti con un tocco di genialità. La vostra magnetica presenza attirerà persone positive e progetti stimolanti. Aprite il cuore alla condivisione e i risultati supereranno le vostre più rosee aspettative.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 9. Parola chiave: decisione e distacco, scelte energiche e una nuova attenzione ai propri cari vi porteranno al successo. Siete voi i re e le regine incontrastati di questo mercoledì 18 febbraio. Il cielo vi regalerà una chiarezza d’intenti cristallina, basata su decisione e distacco. Non avrete paura di tagliare i rami secchi o di dire dei “no” necessari per proteggere i vostri obiettivi. Queste scelte energiche vi permetteranno di avanzare verso i vostri traguardi con una velocità sorprendente. Ma il vero segreto della vostra giornata sarà l’equilibrio: una nuova attenzione ai propri cari vi porterà al successo più completo, quello che scalda anche il cuore. Saprete essere leader impeccabili sul lavoro e compagni dolci e presenti in famiglia. Nulla sembrerà potervi fermare: godetevi questo stato di grazia e puntate in alto.