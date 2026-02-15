L’oroscopo di domani 17 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: gioia travolgente per il Sagittario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di martedì 17 febbraio 2026 ci proietta in una giornata di metà febbraio dove le energie astrali iniziano a vibrare con una frequenza nuova, sospesa tra la riflessione profonda e il desiderio di rinnovamento. Il cielo di oggi è dominato da transiti che spronano all’azione consapevole, invitandoci a bilanciare l’entusiasmo dei sogni con la solidità della realtà. In questo martedì, i pianeti veloci tessono trame interessanti, portando alla luce la necessità di fare pulizia interiore per accogliere il nuovo che avanza. Sarà una giornata in cui il dialogo e la capacità di ascolto faranno la differenza tra un successo duraturo e un malinteso passeggero.

In questo scenario cosmico così dinamico, alcuni segni brilleranno di luce propria, riuscendo a cavalcare l’onda del destino con estrema naturalezza. Le stelle oggi sorridono particolarmente ai segni di Fuoco e d’Aria, che troveranno nel cielo gli alleati giusti per svoltare. I tre segni più favoriti dalle stelle in questo martedì 17 febbraio sono il Sagittario, i Gemelli e l’Acquario. Per loro, il firmamento ha preparato un tappeto rosso fatto di opportunità, incontri fortunati e una vitalità invidiabile che permetterà di superare ogni piccolo ostacolo con un sorriso smagliante.

Oroscopo di domani, martedì 17 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: gioia travolgente per il Sagittario, Scorpione in coda con un po’ di nervosismo

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5. Parola chiave: stanchezza e tensioni in agguato, attenzione a non usare parole troppo pungenti. Inizierete questo martedì con una sensazione di pesantezza che faticherete a scuotervi di dosso. Gli astri segnalano per voi stanchezza e tensioni in agguato, dovute probabilmente a un eccesso di impegni che avrete accumulato nei giorni precedenti. Vi sentirete irritabili e ogni minima critica potrebbe innescare una reazione sproporzionata. Dovrete fare molta attenzione a non usare parole troppo pungenti nei confronti di chi vi sta accanto, specialmente in ambito familiare o con il partner. La vostra natura sarcastica oggi potrebbe ferire profondamente chi non merita i vostri dardi velenosi. Cercherete di isolarvi per ricaricare le pile, ma non dimenticherete che la gentilezza aprirà più porte della chiusura difensiva. Riposerete appena possibile per non arrivare a sera completamente esausti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5,5. Parola chiave: evitate di disperdere energie in cose superflue o chimere ideali. Questo martedì richiederà da parte vostra una dose extra di pragmatismo, dote che solitamente non vi manca ma che oggi sembrerà vacillare. Avvertirete la tentazione di inseguire progetti poco chiari o di perdervi in discussioni che non porteranno a nulla di concreto. Gli astri vi suggeriscono un consiglio prezioso: evitate di disperdere energie in cose superflue o chimere ideali. Avrete la tendenza a idealizzare situazioni che nella realtà presentano molte lacune, rischiando di sprecare tempo prezioso che dovreste dedicare alle vostre priorità materiali. Vi sentirete un po’ confusi sul piano professionale, ma non agirete d’impulso. Focalizzerete la vostra attenzione sul “qui e ora”, mettendo da parte i voli pindarici. Solo mantenendo i piedi ben saldi a terra eviterete delusioni serali.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: sfide stressanti che richiedono resistenza e un necessario riposo fisico. Vi troverete ad affrontare una giornata che metterà a dura prova la vostra proverbiale tempra. Il cielo di oggi vi sottoporrà a sfide stressanti che richiedono resistenza, specialmente sul posto di lavoro dove scadenze improvvise o richieste pressanti dei superiori mineranno la vostra serenità. Vi sentirete come se steste scalando una montagna senza fine, e questo peso si farà sentire anche a livello muscolare. Considererete un necessario riposo fisico come la vostra priorità assoluta una volta tornati a casa. Non cercherete di fare gli eroi a tutti i costi; accetterete che anche i più forti hanno bisogno di fermarsi. Rimanderete gli impegni mondani a giorni migliori e vi dedicherete a un’attività rilassante che possa distendere i vostri nervi tesi.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: siate meno distanti e più flessibili per non privarvi di contatti calorosi. Il martedì scorrerà senza scossoni eccessivi, ma con una punta di malinconia o di eccessivo rigore che potrebbe allontanare le persone care. Gli astri vi invitano a una riflessione sul vostro modo di porvi: siate meno distanti e più flessibili con i colleghi e con gli amici. La vostra tendenza a cercare la perfezione e a criticare ciò che non rientra nei vostri schemi vi farà apparire freddi agli occhi altrui. Facendo uno sforzo per aprirvi, scoprirete che non vi servirà la corazza per essere rispettati. Agirete con diplomazia, cercando di non privarvi di contatti calorosi che potrebbero invece scaldarvi il cuore in una giornata altrimenti piatta. Un invito a cena o un caffè veloce con un conoscente si riveleranno più piacevoli del previsto se metterete da parte il vostro giudizio.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6. Parola chiave: concretezza necessaria per non farvi travolgere dagli imprevisti della giornata. Le stelle di oggi vi chiederanno di uscire dal vostro mondo di sogni per affrontare la realtà con piglio deciso. Sarà una concretezza necessaria quella che dovrete sfoderare per non farvi travolgere dagli imprevisti della giornata, che potrebbero manifestarsi sotto forma di disguidi burocratici o piccoli intoppi domestici. Tenderete a distrarvi facilmente, ma il cielo vi richiederà massima attenzione ai dettagli. Non lascerete nulla al caso, specialmente per quanto riguarda le finanze o i documenti importanti. Userete la vostra intuizione per anticipare i problemi, ma vi affiderete alla logica per risolverli. Sarete capaci di gestire le urgenze se manterrete la calma, evitando di scivolare nel vittimismo se le cose non andranno subito per il verso giusto.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: successi in arrivo, ma mantenete la mente lucida per evitare decisioni impulsive. Il vostro cielo di oggi brilla di una luce incoraggiante, portando finalmente qualche meritata soddisfazione dopo un periodo di attesa. Vedrete dei successi in arrivo, probabilmente legati a un progetto che avete curato con amore o a un riconoscimento in ambito sociale. L’entusiasmo sarà alle stelle, ma dovrete fare attenzione a non perdere la bussola: mantenete la mente lucida per evitare decisioni impulsive dettate dall’euforia del momento. Valuterete bene ogni proposta prima di accettare, leggendo tra le righe di eventuali contratti o accordi. In amore, vivrete momenti di dolcezza, a patto di non voler controllare tutto. Vi godrete il traguardo raggiunto, ma inizierete già a pianificare i prossimi passi con la saggezza che vi contraddistingue.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: rallentate il ritmo per essere più efficaci e godervi il buon umore. Voi che siete abituati a correre sempre a cento all’ora, oggi riceverete un consiglio insolito dalle stelle. Rallentate il ritmo se vorrete essere davvero più efficaci nelle vostre mansioni quotidiane. La fretta potrebbe giocarvi brutti scherzi, mentre un approccio più ponderato vi permetterà di non commettere errori banali. Questa tregua forzata vi aiuterà a godervi il buon umore che permeerà la vostra giornata; sarete brillanti, simpatici e molto ricercati per la vostra compagnia. Troverete il tempo per una chiacchierata stimolante o per un hobby che avevate trascurato. La serata si preannuncia frizzante: vi sentirete pieni di energia vitale, pronti a condividere la vostra gioia con le persone che amate, senza lo stress della prestazione.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: seguite l’istinto del cuore per cogliere nuove e fortunate possibilità. Un martedì all’insegna della bellezza e dell’armonia vi attende. Le stelle vi sproneranno a mettere da parte la razionalità eccessiva e i dubbi amletici: seguite l’istinto del cuore per cogliere nuove e fortunate possibilità che si presenteranno sotto forma di incontri inaspettati o proposte creative. Sarete particolarmente affascinanti e la vostra capacità di mediazione sarà ai massimi livelli, rendendovi i protagonisti assoluti di ogni riunione o incontro sociale. Non avrete paura di osare, specialmente nei sentimenti; un gesto audace potrebbe sbloccare una situazione che sembrava ferma da tempo. Vi sentirete in sintonia con l’universo e questa connessione vi porterà a scegliere la strada più luminosa per il vostro futuro immediato.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: venti di libertà e progressi favorevoli, ma muovetevi con estrema prudenza. Sentirete soffiare forti venti di libertà nella vostra vita, portando una ventata di aria fresca in situazioni che vi stavano strette. Gli astri annunciano progressi favorevoli nella vostra carriera o in un progetto personale che vi sta molto a cuore. Sarete carismatici e pronti a guidare gli altri, ma un monito dal cielo vi ricorderà di non peccare di hybris: muovetevi con estrema prudenza soprattutto se ci sono in gioco somme di denaro o la vostra reputazione. Non farete passi più lunghi della gamba, ma assicurerete ogni posizione prima di avanzare. La vostra forza sarà la determinazione unita alla strategia. In serata, celebrerete i piccoli successi ottenuti, sentendovi finalmente padroni del vostro destino.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo contagioso che vi permette di purificare la vita dalle negatività. Sarete una vera e propria forza della natura in questo martedì che vi vede tra i favoriti. Sprigionerete un ottimismo contagioso che non solo vi renderà irresistibili agli occhi degli altri, ma che agirà come uno scudo contro le piccole noie quotidiane. Questa energia superiore vi permetterà di purificare la vita dalle negatività, chiudendo definitivamente i ponti con persone o situazioni che prosciugavano il vostro entusiasmo. Sarete veloci nel pensiero e brillanti nella parola, ideali per concludere affari o per sostenere esami e colloqui. La vostra curiosità vi porterà a scoprire qualcosa di nuovo che vi aprirà orizzonti inediti. Vivrete ogni istante con leggerezza, trasformando anche la routine più noiosa in un’occasione di divertimento e apprendimento.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: pienezza e autenticità che consolidano i legami e favoriscono nuovi incontri. Il cielo di oggi vi regalerà una sensazione di rara armonia interiore. Sperimenterete una pienezza e autenticità che vi permetteranno di mostrarvi per come siete realmente, senza maschere o timori di giudizio. Questo atteggiamento così vero consoliderà i legami esistenti, portando una nuova profondità nei rapporti di coppia e nelle amicizie storiche. Al tempo stesso, la vostra aura luminosa favorirà nuovi incontri con persone affini ai vostri ideali, che potrebbero entrare nella vostra vita per restarci a lungo. Sarete ispirati e pronti a lanciare idee innovative che riceveranno il plauso di chi vi circonda. La vostra originalità sarà la vostra carta vincente: non avrete paura di distinguervi dalla massa, perché saprete di essere nel giusto.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: gioia di vivere travolgente e rapporti relax con le persone care. Siete i campioni assoluti di questo martedì 17 febbraio! Il vostro cielo è un’esplosione di positività che vi regalerà una gioia di vivere travolgente, capace di spazzare via ogni residuo di stanchezza o dubbio. Vi sentirete invincibili, pronti a conquistare il mondo con il vostro spirito d’avventura. Ogni cosa che toccherete sembrerà trasformarsi in oro, grazie a una fortuna sfacciata che vi accompagnerà in ogni vostra azione. Vivrete dei rapporti relax con le persone care, godendovi la compagnia della famiglia o degli amici senza tensioni o obblighi formali. Sarà la giornata ideale per pianificare un viaggio, iniziare un corso o semplicemente celebrare la vita. Approfitterete di questo stato di grazia per seminare progetti ambiziosi: il raccolto sarà straordinario.