L’oroscopo di domani 16 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Gemelli campioni assoluti del lunedì

L’oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026 ci proietta in una settimana dominata da transiti veloci che richiedono una grande capacità di adattamento mentale. La Luna, con i suoi aspetti armonici, favorisce chi saprà comunicare con empatia, mentre alcuni contrasti planetari metteranno alla prova la pazienza dei segni di Terra. È una giornata di passaggio, ideale per seminare nuovi progetti o per consolidare alleanze strategiche in ambito professionale.

In questo lunedì di metà febbraio, le stelle disegnano una mappa celeste dove il dialogo diventa la bussola per non smarrirsi. I tre segni più favoriti dalle stelle, che godranno di una marcia in più grazie a configurazioni astrali d’eccellenza, sono i Gemelli, la Bilancia e l’Ariete. Per loro il successo sarà a portata di mano, a patto di seguire l’istinto senza esitazioni.

Preparatevi a scoprire come i movimenti celesti influenzeranno le vostre prossime 24 ore e chi dovrà invece stringere i denti per superare qualche piccolo ostacolo burocratico o emotivo.

Oroscopo di domani, lunedì 16 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per i Gemelli, Toro un po’ sottotono

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: poco seri e privi di umorismo, evitate di rimandare i doveri per non accumulare problemi. Inizierete la settimana con un carico di pesantezza che difficilmente riuscirete a mascherare. Le stelle di questo lunedì vi vedranno poco seri e privi di umorismo, inclini a interpretare ogni battuta come un attacco frontale alla vostra autorità. Questa rigidità interiore rischia di rendervi poco collaborativi sul posto di lavoro e distanti nel privato. La tendenza a procrastinare sarà fortissima: sentirete la tentazione di chiudere gli occhi davanti alle scadenze, ma il cielo vi avverte che dovrete evitare di rimandare i doveri per non accumulare problemi ingestibili nei prossimi giorni. Affronterete le questioni pratiche con pragmatismo, anche se vi costerà fatica.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: nervosi e sotto esame, moderate l’ardore per non rispondere male a critiche e provocazioni. Sentirete il peso delle aspettative altrui gravare sulle vostre spalle. Vi sentirete costantemente nervosi e sotto esame, come se ogni vostra mossa fosse monitorata da un occhio critico. In questo contesto di pressione psicologica, sarà fondamentale che impariate a moderate l’ardore per non rispondere male a critiche e provocazioni. La vostra natura passionale potrebbe spingervi a reazioni eccessive, ma i transiti odierni suggeriscono che il silenzio sarà la vostra arma migliore. Cercherete di non dare adito a pettegolezzi, mantenendo un profilo basso e concentrandovi esclusivamente sui vostri obiettivi primari senza farvi distrarre dal rumore esterno.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: distratti ma tolleranti, rompete i vostri schemi abituali e puntate sul dialogo comprensivo. Un lunedì insolito per voi, solitamente così focalizzati e precisi. Vi ritroverete stranamente distratti ma tolleranti, più disposti del solito a chiudere un occhio sulle mancanze altrui. È il momento ideale per evolvere: rompete i vostri schemi abituali e puntate sul dialogo comprensivo, mettendo da parte per un attimo l’ambizione sfrenata a favore dei rapporti umani. Scoprirete che la flessibilità può portare risultati inaspettati, specialmente in famiglia. Accetterete i cambiamenti di programma con un’insolita filosofia, rendendo la giornata molto più fluida e meno stressante del previsto.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: flessibilità e pianificazione, ascoltate il corpo per trovare il giusto equilibrio tra riposo e azione. La vostra sensibilità oggi sarà una bussola preziosa per navigare tra gli impegni quotidiani. Sarete chiamati a mostrare grandi doti di flessibilità e pianificazione, poiché le richieste esterne saranno molteplici e spesso contrastanti. Per non arrivare a sera esausti, dovrete imparare a gestire le energie: ascoltate il corpo per trovare il giusto equilibrio tra riposo e azione. Non forzerete la mano se sentirete il bisogno di una pausa, ma saprete essere incisivi quando la situazione lo richiederà. La serata vi regalerà momenti di dolcezza se saprete mettere da parte le preoccupazioni professionali appena varcherete la porta di casa.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: ordine relazionale e distacco dal materiale, la vostra mente è pronta per scovare novità brillanti. Un cielo che invita alla pulizia interiore e alla semplificazione. Vi dedicherete a un necessario ordine relazionale e distacco dal materiale, cercando di capire quali legami sono diventati solo un peso burocratico. Grazie a questa lucidità, la vostra mente sarà pronta per scovare novità brillanti nel lavoro o nella gestione del risparmio. Non vi lascerete ingannare dalle apparenze, puntando dritti all’essenza delle cose. Sarete ottimi consiglieri per chi vi sta vicino, offrendo soluzioni pratiche a problemi complessi. La vostra razionalità sarà il filtro attraverso cui passeranno tutte le emozioni della giornata, garantendovi stabilità.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: fiducia in se stessi, mostrate i vostri valori con chiarezza evitando però provocazioni eccessive. Il sole nel vostro segno (o prossimo ad entrarvi) inizia a far sentire il suo calore, infondendovi una rinnovata fiducia in se stessi. Sarà una giornata in cui sentirete il bisogno di non nascondervi più: mostrate i vostri valori con chiarezza evitando però provocazioni eccessive che potrebbero ritorcersi contro di voi. Il vostro carisma è in ascesa, ma dovrete saperlo dosare per non apparire presuntuosi agli occhi di chi non vi conosce bene. Seguirete il vostro intuito nelle piccole scelte quotidiane, trovando risposte che la sola logica non saprebbe fornire. Un incontro inaspettato potrebbe risollevare il vostro umore nel tardo pomeriggio.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: spirito di squadra, l’unione fa la forza ma ricordatevi di respirare per non esaurire le energie. L’entusiasmo non vi mancherà, ma dovrete canalizzarlo verso la cooperazione. Metterete in campo un eccellente spirito di squadra, capendo che in questo momento l’unione fa la forza e che da soli non potreste raggiungere gli stessi risultati. Tuttavia, il ritmo sarà serrato: ricordatevi di respirare per non esaurire le energie prima del tempo. Sarete il motore trainante del vostro gruppo di lavoro, capaci di motivare anche i colleghi più pigri o demotivati. La vostra visione ottimistica contagerà l’ambiente circostante, rendendo produttivo un lunedì che per molti sarà solo faticoso.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: comunicazione vincente, le vostre idee faranno sensazione e riceverete supporto immediato. Partirete in quarta con una grinta invidiabile. Grazie a una comunicazione vincente, riuscirete a convincere anche i più scettici della validità dei vostri progetti. Le stelle dicono che le vostre idee faranno sensazione e riceverete supporto immediato da parte di superiori o partner d’affari. Non avrete paura di esporvi e questo coraggio verrà premiato con nuove responsabilità o gratificazioni economiche. Sarete rapidi nelle decisioni, evitando inutili tentennamenti che spesso vi hanno rallentato in passato. In amore, la vostra schiettezza sarà apprezzata e porterà a chiarimenti necessari e costruttivi.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 8. Parola chiave: carismatici e socievoli, uscite allo scoperto perché il vostro buon umore attirerà ottime opportunità. Le luci della ribalta vi cercano e voi non vi farete trovare impreparati. Vi mostrerete particolarmente carismatici e socievoli, pronti a dominare la scena con la vostra naturale eleganza. Il consiglio astrale è chiaro: uscite allo scoperto perché il vostro buon umore attirerà ottime opportunità, sia in ambito professionale che sentimentale. Non è il momento di restare dietro le quinte o di nutrire dubbi sulle vostre capacità. Sarete catalizzatori di attenzioni positive e saprete sfruttare ogni incontro casuale per tessere nuove e proficue relazioni. La vostra generosità di spirito farà sentire speciali le persone che vi circondano.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: positività contagiosa, approfittate del clima benefico per migliorare il vostro stile di vita. L’aria che respirate oggi è carica di stimoli nuovi e rigeneranti. Sprigionerete una positività contagiosa che renderà facile ogni interazione sociale e alleggerirà anche i compiti più gravosi. È il momento di pensare a voi stessi: approfittate del clima benefico per migliorare il vostro stile di vita, magari iniziando una nuova routine salutare o abbandonando una cattiva abitudine. Sarete aperti alle innovazioni e pronti a sperimentare percorsi mai battuti prima. La vostra originalità sarà il vostro punto di forza, permettendovi di distinguervi dalla massa con classe e intelligenza.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: benevoli e riflessivi, la vostra disponibilità all’ascolto vi farà guadagnare grande stima. Vivrete una giornata all’insegna dell’armonia interiore che si rifletterà su tutto ciò che farete. Vi sentirete particolarmente benevoli e riflessivi, capaci di guardare alle vicende umane con un distacco saggio e costruttivo. Le stelle suggeriscono che la vostra disponibilità all’ascolto vi farà guadagnare grande stima da parte di amici e colleghi che vedranno in voi un punto di riferimento solido. Saprete mediare in eventuali conflitti, portando la pace laddove regnava la tensione. La vostra bellezza interiore splenderà all’esterno, rendendovi magnetici e affascinanti agli occhi di chi vi ama.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: diplomazia e sensibilità premiata, raccogliete i frutti positivi della vostra passata pazienza. Siete i campioni assoluti di questo lunedì, con un cielo che sembra sorridervi in ogni settore. Sperimenterete cosa significa avere la diplomazia e sensibilità premiata, vedendo finalmente riconosciuti i vostri sforzi. È tempo di incassare: raccogliete i frutti positivi della vostra passata pazienza, sia sotto forma di avanzamenti di carriera che di conferme affettive. Sarete rapidi nel pensiero e agili nell’azione, capaci di gestire più situazioni contemporaneamente senza perdere il filo. La vostra curiosità vi spingerà verso nuovi interessi che si riveleranno presto molto utili. Godetevi questo momento di grazia assoluta.