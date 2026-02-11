L’oroscopo di domani 13 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: Acquario e Leone al top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026 si apre sotto un cielo vibrante, carico di promesse e di transiti che spingono verso una profonda revisione dei nostri obiettivi a lungo termine. In questa giornata, dominata da una configurazione astrale che predilige l’azione lungimirante rispetto all’impulso cieco, le stelle vi inviteranno a calibrare con cura le vostre ambizioni. La Luna, muovendosi in un aspetto armonico con i pianeti lenti, creerà un terreno fertile per chi saprà coltivare la pazienza e l’alleanza strategica.

È una giornata che non ammette mezze misure: o vi sentirete spinti da una forza interiore inarrestabile o avvertirete il bisogno impellente di fermarvi per riordinare le idee. I segni più favoriti che brilleranno in questo venerdì di metà febbraio sono il Leone, l’Acquario e i Gemelli, pronti a prendersi la scena con carisma e determinazione.

Preparatevi a scoprire come le energie cosmiche influenzeranno la vostra quotidianità, tra successi professionali e momenti di dolcezza privata, in una classifica che premia la resilienza e l’ottimismo.

Oroscopo di domani, venerdì 13 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per Leone e Acquario, Scorpione alla ricerca di equilibrio

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: seguite l’istinto e i consigli degli esperti, evitando le persone agitate. La giornata di venerdì si presenterà per voi come un campo minato di emozioni altrui che rischieranno di destabilizzare il vostro proverbiale self-control. Vi sentirete forse un po’ sotto pressione a causa di richieste esterne che non sembrano avere né capo né coda. In questo contesto, seguite l’istinto, che rimane la vostra bussola più affidabile, ma non disdegnate i consigli degli esperti: una voce autorevole saprà indicarvi la via d’uscita da un vicolo cieco burocratico o lavorativo. Il segreto per non sprecare energie preziose sarà quello di fare selezione intorno a voi, evitando le persone agitate che cercheranno di scaricare le proprie ansie sulle vostre spalle. Cercherete il silenzio e farete bene a pretenderlo.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: sete di indipendenza e bisogno di ricaricare le batterie con il relax. Avvertirete un’insolita insofferenza verso i legami troppo stretti o le routine troppo rigide. Sentirete una forte sete di indipendenza che vi spingerà a cercare spazi di autonomia, forse anche a discapito di qualche impegno preso in precedenza. Non sarà un atto di ribellione, quanto piuttosto un necessario bisogno di ricaricare le batterie con il relax. Le stelle vi suggeriranno di rallentare: non potrete continuare a correre senza mai fermarvi a controllare il livello delle vostre energie mentali. Prenderete del tempo per voi stessi, staccherete il telefono se necessario e vi dedicherete a un’attività che nutra la vostra anima e non solo il vostro senso del dovere.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: non lasciatevi frenare dall’impazienza, seguite il vostro cammino con serenità. Sarete chiamati a gestire un paradosso interiore: da una parte la voglia di vedere subito i frutti del vostro duro lavoro, dall’altra la consapevolezza che i tempi cosmici non sono quelli umani. Non lasciatevi frenare dall’impazienza, che potrebbe portarvi a commettere errori di valutazione o a rispondere in modo brusco a un collaboratore. Invece di forzare la mano al destino, seguite il vostro cammino con serenità, certi che la strada che avete tracciato sia quella corretta. Le stelle vi chiederanno di fidarvi del processo e di non cedere allo sconforto se qualche piccola risposta tarderà ad arrivare. La vostra tenacia sarà premiata, ma non oggi.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: realismo e motivazione, ma isolatevi dal caos per sciogliere la tensione. Questo venerdì vi regalerà una lucidità mentale inaspettata. Riuscirete a coniugare il vostro mondo onirico con una solida dose di realismo e motivazione, rendendovi particolarmente produttivi nelle questioni pratiche che solitamente tendete a rimandare. Avrete la spinta giusta per concludere un progetto o per mettere ordine nelle vostre finanze. Tuttavia, il vostro sistema nervoso sarà piuttosto sensibile alle interferenze esterne: il consiglio degli astri è quello di isolarvi dal caos per sciogliere la tensione. Cercate un luogo tranquillo, magari a fine giornata, dove possiate meditare o semplicemente stare in pace, lontano dal rumore bianco della quotidianità che rischia di offuscare la vostra nuova e preziosa chiarezza.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: vento di rinnovamento e dolcezza, ma moderate il ritmo domestico. Sentirete soffiare un piacevole vento di rinnovamento e dolcezza che ammorbidirà i vostri tratti più spigolosi. Sarete più propensi al dialogo e alla comprensione, soprattutto nei confronti del partner o dei familiari. Questo nuovo atteggiamento vi aprirà porte che pensavate chiuse, portando una ventata di aria fresca nelle vostre relazioni. Tuttavia, le stelle vi invitano alla prudenza su un fronte specifico: moderate il ritmo domestico. La vostra eccessiva foga nel voler cambiare le cose in casa, che si tratti di mobili da spostare o di regole da riscrivere, potrebbe creare qualche attrito inutile con chi vive con voi. Procederete con passi piccoli ma decisi, godendovi la bellezza dei momenti condivisi senza voler per forza controllare ogni dettaglio.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: nuova saggezza e disciplina, vi sentirete liberi di seguire i vostri slanci. Vi riscoprirete più forti e centrati grazie a una nuova saggezza e disciplina che avrete maturato nelle ultime settimane. Sarete in grado di gestire le vostre emozioni con una maturità che sorprenderà voi stessi per primi. Questa stabilità interiore sarà il trampolino di lancio ideale: grazie ad essa, vi sentirete liberi di seguire i vostri slanci creativi o affettivi senza la paura di perdervi o di essere feriti. Sarete i padroni del vostro destino emotivo, capaci di dire di no a ciò che non vi appartiene più e di abbracciare con entusiasmo le nuove opportunità. Sfrutterete questo venerdì per pianificare un viaggio o un’attività che vi faccia sentire vivi e in armonia con l’universo.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: bilancio positivo e nuovi orizzonti, godetevi la vita senza riserve. Arriverete a questo venerdì con la sensazione di aver finalmente trovato la quadra del cerchio. Il vostro sarà un bilancio positivo su quasi tutti i fronti, dalla professione alla vita privata. Vi accorgerete che le fatiche dei mesi scorsi stanno iniziando a produrre risultati tangibili, permettendovi di guardare verso nuovi orizzonti con fiducia e ambizione ritrovate. Le stelle vi esorteranno a uscire dal vostro guscio di eccessiva prudenza: godetevi la vita senza riserve. Che si tratti di un acquisto importante, di una cena gourmet o di un weekend fuori porta, questo è il momento di regalarvi un premio. La vostra sicurezza attrarrà persone positive e opportunità di guadagno inaspettate.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: ottimismo rinascente e stabilità di coppia, prendete l’iniziativa. Il cielo di venerdì 13 febbraio vi sorriderà con un ottimismo rinascente che spazzerà via le nubi dei giorni scorsi. Vi sentirete radiosi e pronti a socializzare, diventando il centro di gravità in ogni ambiente che frequenterete. Sul fronte affettivo, vivrete una fase di grande stabilità di coppia o, se siete single, di incontri molto promettenti che si basano sulla sostanza più che sulla forma. Le stelle vi daranno il via libera: prendete l’iniziativa. Non aspettate che siano gli altri a fare la prima mossa, sia che si tratti di un progetto di lavoro ambizioso, sia che si tratti di dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno di speciale. La fortuna aiuta gli audaci e voi oggi sarete decisamente baciati dalla sorte.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: gioia ed equilibrio relazionale, cercate però una pausa per ricaricarvi. Sarete tra i protagonisti assoluti di questa giornata, irradiando una gioia ed equilibrio relazionale che renderanno ogni vostra interazione fluida e piacevole. Sarete comunicativi, brillanti e capaci di risolvere conflitti con una semplice battuta. La vostra mente correrà veloce, partorendo idee brillanti che troveranno immediato riscontro positivo nei vostri interlocutori. Tuttavia, proprio a causa di questo dispendio energetico, le stelle vi daranno un avvertimento: cercate però una pausa per ricaricarvi. Non potrete essere ovunque contemporaneamente; selezionate gli inviti e dedicate almeno un’ora alla solitudine o a un hobby tranquillo per non arrivare a sera completamente svuotati.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo costruttivo e sintonia perfetta con i vostri cari. Questo venerdì vi regalerà una versione di voi stessi estremamente solida e carismatica. Non sarà solo il solito entusiasmo passeggero, ma un ottimismo costruttivo che vi permetterà di gettare basi solide per il vostro futuro. Sarete in grado di vedere le soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. In famiglia e nelle amicizie storiche, vivrete una sintonia perfetta con i vostri cari, riscoprendo il piacere di progetti comuni e di lunghe chiacchierate che scaldano il cuore. Approfitterete di questa energia per chiarire vecchi malintesi: la vostra onestà sarà accolta con favore e vi sentirete finalmente leggeri da pesi che portavate da troppo tempo.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 9. Parola chiave: scambi arricchenti e successo garantito grazie a nuove alleanze. Sarete le vere star del firmamento in questo venerdì 13 febbraio. Il cielo favorirà in modo sfacciato gli scambi arricchenti, portandovi a conoscere persone che giocheranno un ruolo chiave nel vostro prossimo futuro. La vostra visione innovativa sarà finalmente compresa e apprezzata, portandovi verso un successo garantito grazie a nuove alleanze strategiche. Non avrete paura di osare e la vostra originalità sarà il vostro asso nella manica. Nel lavoro, una firma o un accordo potrebbero cambiare radicalmente le vostre prospettive. Sarete magnetici, brillanti e assolutamente inarrestabili: è il momento di puntare in alto e di non accontentarsi delle briciole.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: fiducia totale e sovradosaggio di energia per ottenere ciò che desiderate. Sarete i re e le regine incontrastati dello zodiaco. Sprigionerete una fiducia totale nelle vostre capacità, un magnetismo che lascerà poco spazio alle obiezioni altrui. Le stelle vi doteranno di un vero e proprio sovradosaggio di energia per ottenere ciò che desiderate, rendendovi capaci di scalare montagne o di concludere affari impossibili. Ogni ostacolo sembrerà svanire di fronte alla vostra determinazione. In amore, sarete passionali e generosi, capaci di far sentire il partner la persona più importante del mondo. Approfitterete di questo stato di grazia per chiedere quel riconoscimento o quel cambio di ruolo che inseguite da tempo: nessuno saprà dirvi di no sotto questo cielo glorioso.