L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Ariete, Leone e Pesci al top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 marzo si apre con un’energia vibrante, tipica del risveglio primaverile che scuote gli animi e spinge all’azione. Il Sole, ormai stabilmente nel segno dell’Ariete, infonde una carica di vitalità che si scontrerà e si intreccerà con i movimenti lunari, pronti a regalarci giorni di grande intensità emotiva e decisionale. Sarà una settimana di transizione, dove il desiderio di novità dovrà fare i conti con la necessità di basi solide.

In questo scenario astrologico così dinamico, tre segni brilleranno più degli altri per carisma e fortuna: l’Ariete, il Leone e i Pesci saranno i veri favoriti dalle stelle, pronti a cavalcare l’onda del successo e della realizzazione personale.

Oroscopo della settimana, da lunedì 23 a domenica 29 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di passioni per l’Ariete, Cancro ancora in cerca di equilibrio

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: sensibilità e chiarezza, evitate le distrazioni e aprite il cuore. Inizierete la settimana con una sensazione di sottile vulnerabilità. Le stelle vi chiederanno di fare i conti con la vostra proverbiale sensibilità e chiarezza interiore, poiché il rischio di sentirvi sopraffatti dagli eventi esterni sarà alto. Dovrete essere bravi a non chiudervi nel vostro guscio protettivo: evitate le distrazioni che servono solo a rimandare decisioni importanti e aprite il cuore a chi vi sta accanto con sincerità. Nel lavoro, sentirete la necessità di conferme che tarderanno ad arrivare, ma non dovrete abbattervi. Sfrutterete il weekend per ricaricare le pile in famiglia, ritrovando quel calore che solo gli affetti più cari sapranno donarvi.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: prudenza e riflessione, osservate prima di agire. Per voi si prospetta una fase di attesa strategica. La parola d’ordine che guiderà le vostre giornate sarà un mix di prudenza e riflessione, necessario per non compiere passi falsi in un momento in cui il terreno sotto i piedi sembrerà meno stabile del solito. Osservate prima di agire, specialmente nelle questioni finanziarie o nei contratti che richiederanno la vostra firma. Non avrete fretta di tagliare il traguardo; preferirete assicurarvi che ogni dettaglio sia al suo posto. In amore, vivrete momenti di stasi: userete questo tempo per capire cosa vorrete davvero dal partner, senza forzare la mano. La pazienza sarà la vostra virtù più grande.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: costanza e presenza, non lasciate che il lavoro vi renda distaccati negli affetti. Le vostre ambizioni professionali continueranno a correre veloci, ma questa settimana gli astri vi ricorderanno che non si vive di soli successi lavorativi. Dovrete dimostrare costanza e presenza non solo in ufficio, ma soprattutto tra le mura domestiche. Non lasciate che il lavoro vi renda distaccati negli affetti: i vostri cari avranno bisogno di sentirvi vicini, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Programmerete i vostri impegni con il rigore di sempre, ma dovrete imparare a delegare per non arrivare a sera troppo esausti per un dialogo costruttivo. Il weekend vi regalerà una piccola soddisfazione economica che premierà i vostri sforzi recenti.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: ordine e concretezza, sistemate le pendenze ma senza eccessiva criticità. Sentirete un forte bisogno di rimettere ogni cosa al proprio posto. Vi muoverete con ordine e concretezza, decisi a chiudere quei capitoli rimasti aperti troppo a lungo. Sistemate le pendenze burocratiche o domestiche che vi trascinate da tempo, ma fate attenzione a non esagerare: agirete senza eccessiva criticità verso voi stessi e verso i collaboratori. La perfezione non è di questo mondo e inseguirla ossessivamente vi logorerà inutilmente. In amore, sarete più dolci del solito, pronti a prendervi cura della persona amata con piccoli gesti quotidiani che varranno più di mille parole.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: determinazione e fiducia, evitate il controllo eccessivo in amore. Il vostro magnetismo sarà ai massimi livelli, spinto da una determinazione e fiducia ritrovate. Saprete esattamente cosa vorrete ottenere sul piano professionale e vi muoverete nell’ombra per tessere le giuste alleanze. Tuttavia, le stelle vi invieranno un monito per quanto riguarda la sfera privata: evitate il controllo eccessivo in amore. La gelosia o il desiderio di possesso potrebbero creare tensioni inutili con il partner. Imparerete a lasciare spazio all’altro, scoprendo che la libertà rafforza i legami anziché indebolirli. Verso metà settimana riceverete una notizia che vi farà sorridere.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione e stimoli, apritevi a nuovi contatti e proposte. Sarete i veri funamboli della settimana, agili e pronti a cogliere ogni opportunità. La vostra comunicazione e stimoli intellettuali saranno il motore che vi permetterà di brillare in società. Apritevi a nuovi contatti e proposte senza pregiudizi; una telefonata inaspettata potrebbe cambiare il corso di un progetto a cui tenete molto. Sarete brillanti, ironici e molto ricercati per eventi o cene. In amore, cercherete la complicità mentale prima di quella fisica: avrete bisogno di qualcuno che sappia tenervi testa nei discorsi più disparati. La noia sarà il vostro unico vero nemico.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: armonia e collaborazione, coltivate i progetti condivisi e la complicità. La ricerca del bello e dell’equilibrio sarà la vostra missione principale. Cercherete armonia e collaborazione in ogni ambito, diventando i mediatori perfetti in caso di conflitti tra colleghi o amici. Coltivate i progetti condivisi e la complicità con il partner: è il momento ideale per pianificare un viaggio o un acquisto importante per la casa. Vi sentirete finalmente compresi e questo vi darà la forza di aprirvi di più. Non avrete paura di mostrare le vostre fragilità, trasformandole nel vostro punto di forza. La grazia con cui vi muoverete attirerà l’ammirazione di molti.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: novità e spontaneità, seguite il movimento ma senza troppa impulsività. Il vento del cambiamento soffierà forte nelle vostre vele, portando con sé novità e spontaneità. Sarete pronti a lanciarvi in nuove avventure, spinti dal desiderio di esplorare orizzonti sconosciuti. Seguite il movimento ma senza troppa impulsività: il rischio di agire senza riflettere sulle conseguenze sarà dietro l’angolo. In ambito lavorativo, una vostra idea originale verrà accolta con entusiasmo, ma richiederà una pianificazione più accurata per decollare davvero. In amore, vivrete momenti di grande trasporto; la vostra allegria sarà contagiosa e trascinerà chi vi sta vicino in un vortice di positività.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: creatività e libertà, sperimentate nuove soluzioni e chiarite le vostre esigenze. Vi sentirete come degli artisti davanti a una tela bianca. Userete la vostra creatività e libertà di pensiero per scardinare vecchi schemi che ormai vi stanno stretti. Sperimentate nuove soluzioni sul lavoro e non abbiate paura di sembrare troppo originali; la vostra visione lungimirante sarà la vostra carta vincente. Nel privato, sentirete il bisogno di mettere i puntini sulle “i”: chiarite le vostre esigenze con chi vi circonda per evitare malintesi futuri. Rivendicherete i vostri spazi e i vostri tempi, ma lo farete con una gentilezza tale che nessuno potrà dirvi di no.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: vitalità e coraggio, siate protagonisti nelle scelte lavorative. Questa è la vostra stagione e si vede! Sarete un concentrato esplosivo di vitalità e coraggio, pronti ad abbattere ogni ostacolo che oserà pararsi sul vostro cammino. Siate protagonisti nelle scelte lavorative: non aspettate che siano gli altri a dirvi cosa fare, prendete l’iniziativa e proponetevi per quel ruolo che desiderate da tempo. Le stelle vi sosterranno in ogni impresa audace. Anche in amore, non accetterete mezze misure; vivrete passioni travolgenti e dichiarazioni di fuoco. Sarete i leader indiscussi della settimana, capaci di ispirare chiunque vi incontri con la vostra grinta inesauribile.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: riscatto e passione, dimostrate il vostro valore senza scordare l’ascolto. Il palcoscenico della vita vi attende e voi sarete pronti a prendervi i riflettori. Sarà una settimana all’insegna del riscatto e passione, in cui potrete finalmente dimostrare a chi ha dubitato di voi quanto valete realmente. Dimostrate il vostro valore con fatti concreti, ma fate attenzione a un dettaglio fondamentale: fatelo senza scordare l’ascolto verso gli altri. La vostra forza sarà immensa, ma la vera saggezza starà nel saper accogliere anche i consigli di chi vi vuole bene. Gli incontri galanti saranno favoriti: il vostro fascino regale non lascerà scampo e conquisterete cuori con un solo sguardo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: intuizione e connessione, seguite l’instinto per vivere momenti emozionanti. Vi muoverete in una dimensione quasi magica, dove tutto sembrerà possibile. Grazie a una straordinaria intuizione e connessione con l’universo, saprete leggere tra le righe di ogni situazione. Seguite l’istinto per vivere momenti emozionanti: non cercate spiegazioni logiche a ciò che proverete, lasciatevi semplicemente trasportare dal flusso. Nel lavoro, risolverete problemi complessi grazie a un colpo di genio improvviso. In amore, la sintonia con il partner sarà totale, quasi telepatica. Sarà una settimana di sogni che si avverano e di piccoli miracoli quotidiani che vi faranno sentire in pace con il mondo intero.