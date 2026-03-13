L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: momento d’oro per l’Ariete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 segna un momento di profonda transizione astrologica: con l’ingresso del Sole nel segno dell’Ariete, che sancisce l’equinozio di primavera, il cielo si libera dalle nebbie invernali per far spazio a una rinnovata spinta vitale. Questa settimana sarà un periodo di semina intensa, dove il coraggio e la lucidità saranno le monete più pregiate. In questo scenario vibrante, brilleranno particolarmente l’Ariete, il Sagittario e i Pesci, veri protagonisti di una rinascita che vi spingerà a guardare al futuro con occhi nuovi.

Preparatevi, perché le stelle hanno tracciato un percorso che vi chiederà di essere audaci, riflessivi e profondamente connessi con la vostra essenza più vera. Ecco come si evolverà la settimana, ordinata secondo la classifica delle energie astrali che vi accompagneranno nei prossimi giorni.

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: ritmo frenetico, mantenete la calma e procedete un passo alla volta. Cari nati sotto il segno del Capricorno, la settimana inizierà con una pressione notevole. Le sfide professionali si faranno sentire e vi troverete immersi in un ritmo frenetico che potrebbe togliervi il fiato. Gli astri vi suggeriscono di non cedere alla tentazione di correre troppo: mantenete la calma e procedete un passo alla volta. La vostra proverbiale capacità di analisi vi proteggerà dagli errori grossolani; evitate di voler controllare ogni dettaglio o finirete per esaurire le vostre riserve energetiche. Cercate di ritagliarvi dei piccoli spazi di silenzio per riorganizzare i pensieri prima di prendere decisioni definitive.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: fase di preparazione silenziosa, riflettete prima di muovervi. Per voi del Toro, queste giornate non saranno caratterizzate da fuochi d’artificio, ma da una profonda e necessaria fase di preparazione silenziosa. Non sentirete l’urgenza di esporvi o di lanciare nuove iniziative; al contrario, preferirete osservare il terreno di gioco. Riflettete prima di muovervi, perché ogni vostra azione in questo periodo ha il potere di costruire fondamenta solidissime per il futuro. Non lasciatevi trascinare dalla fretta altrui. Utilizzate questo tempo per curare il vostro benessere psicofisico e per consolidare le sicurezze emotive che vi stanno a cuore.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: emotivamente delicati, evitate reazioni d’impulso. Cari amici del Cancro, la sensibilità che vi contraddistingue sarà amplificata durante questa settimana. Vi sentirete emotivamente delicati, quasi come se la pelle fosse più sottile. Qualche parola di troppo o un malinteso nel contesto familiare potrebbero ferirvi più del solito. Il consiglio delle stelle è di evitare reazioni d’impulso: prima di chiudervi nel vostro guscio o di rispondere con asprezza, cercate di respirare profondamente. Distinguete ciò che è reale da ciò che è solo una proiezione delle vostre insicurezze. La diplomazia, anche se vi costerà fatica, sarà il vostro scudo migliore.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: confronto relazionale, usate la diplomazia per definire i vostri confini. Per i nati sotto il segno della Bilancia, l’attenzione sarà tutta focalizzata sugli altri. Il confronto relazionale diventerà il tema centrale di queste giornate: potreste trovarvi a dover mediare in situazioni complesse o a chiarire malintesi che si trascinano da tempo. Usate la diplomazia per definire i vostri confini: non abbiate paura di dire di no se sentite che le vostre esigenze vengono trascurate. La vostra ricerca di armonia non deve tradursi in una rinuncia alla vostra identità. Sarà una settimana utile per pulire i rapporti da ciò che è diventato tossico.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: ripartenza mentale, le vostre idee iniziano a prendere forma. Cari Gemelli, dopo un periodo di stasi, avvertirete finalmente una ripartenza mentale che vi darà nuova linfa. Sentirete la curiosità tornare ai massimi livelli e le vostre idee iniziano a prendere forma concreta. Non disperdete questa energia in troppi rivoli; concentratevi su uno o due progetti che vi stanno a cuore e vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. La comunicazione sarà la vostra arma segreta: utilizzate la vostra eloquenza per convincere, negoziare e creare ponti. È il momento ideale per riprendere contatti che avevate trascurato.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: passione e determinazione, il fuoco dell’Ariete vi carica. Per voi del Leone, il passaggio del Sole in un segno amico come l’Ariete vi regalerà una spinta eccezionale. Sentirete crescere dentro di voi una passione e determinazione che vi renderanno irresistibili. Il fuoco dell’Ariete vi carica, accendendo la vostra voglia di primeggiare e di mettervi in gioco in nuove sfide. Non abbiate paura di osare: la vostra leadership sarà naturale e riconosciuta. È il momento perfetto per avanzare una richiesta ambiziosa o per dare il via a un progetto creativo in cui credete fermamente. Brillate, perché il cielo vi sostiene.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: approccio metodico, ottimizzate i dettagli e consolidate i successi. Cari amici della Vergine, l’energia di questa settimana vi vedrà particolarmente lucidi e orientati ai risultati. Il vostro approccio metodico vi permetterà di risolvere brillantemente le questioni rimaste in sospeso. Ottimizzate i dettagli e consolidate i successi raggiunti finora: non è il momento di lasciarsi andare a distrazioni. La vostra capacità di vedere ciò che agli altri sfugge sarà la chiave del vostro successo lavorativo e personale. Restate fedeli al vostro metodo rigoroso, ma concedetevi il lusso di fidarvi un po’ di più del vostro intuito, che ultimamente si sta rivelando un alleato prezioso.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: fase innovativa, trasformate le vostre idee in progetti concreti. Per gli amici dell’Acquario, il cielo promette scintille. Entrate in una vera e propria fase innovativa dove la vostra mente vulcanica smetterà di vagare tra le nuvole per ancorarsi alla terra. Trasformate le vostre idee in progetti concreti: non accontentatevi più di sognare, ma iniziate a pianificare i passi necessari per realizzare la vostra visione. Sarete in grado di sorprendere chi vi circonda con soluzioni originali e inaspettate. Mantenete viva la vostra indipendenza, ma sappiate accettare anche il supporto di chi vi stima profondamente; insieme potrete fare grandi cose.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 8. Parola chiave: intensità e sincerità, è il momento di abbassare le difese. Cari nati sotto il segno dello Scorpione, la settimana sarà all’insegna di una profonda intensità e sincerità. Sentirete il bisogno di togliervi la maschera e mostrare chi siete davvero, specialmente alle persone che amate. È il momento di abbassare le difese: la vostra vulnerabilità non sarà un punto debole, ma la chiave per creare una connessione autentica e duratura. Non abbiate timore di esplorare le profondità delle vostre emozioni; scoprirete che, liberandovi dal bisogno di controllare tutto, lascerete spazio a una bellezza inaspettata.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: entusiasmo contagioso, apritevi a nuove esperienze e possibilità. Cari Sagittario, siete pronti a volare alto? Il vostro entusiasmo contagioso sarà il motore di questa settimana straordinaria. Le stelle vi spingono ad aprire il vostro orizzonte: apritevi a nuove esperienze e possibilità, perché ogni incontro o situazione che vivrete in questi giorni potrebbe nascondere un’opportunità di crescita incredibile. Non ponetevi limiti e lasciate che la vostra natura ottimista guidi ogni scelta. Che si tratti di un viaggio, di un corso di formazione o di un nuovo incontro, vivete tutto con quella sete di scoperta che vi rende unici. Il successo vi sorride.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: intuizione al massimo, chiudete il ciclo raccogliendo i frutti del vostro impegno. Per voi dei Pesci, questa settimana rappresenta l’apice di un lungo percorso. Avrete l’intuizione al massimo e riuscirete a leggere tra le righe di ogni situazione, anticipando mosse e reazioni. È tempo di chiudere il ciclo raccogliendo i frutti del vostro impegno: tutto ciò che avete seminato nei mesi passati inizierà a dare i suoi benefici. Fidatevi di quella vocina interiore che vi guida; non vi tradirà mai. Lasciatevi alle spalle le incertezze e godetevi il senso di realizzazione che vi meritate pienamente. La magia è nelle vostre mani.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 9. Parola chiave: energia al top, è il momento di agire e rimettervi al centro. Cari amici dell’Ariete, la vetta della classifica è vostra, e non potrebbe essere altrimenti. Con il Sole che entra nel vostro segno, sentirete l’energia al top, una carica esplosiva che vi renderà inarrestabili. È il momento di agire e rimettervi al centro della vostra vita, senza chiedere permesso a nessuno. Siete pronti a dare una svolta decisiva a progetti personali e professionali. Avete la forza per superare ogni ostacolo e la grinta per trasformare ogni sfida in una vittoria. Non frenate, correte verso i vostri desideri con la consapevolezza che questo è il vostro momento d’oro: prendetevi tutto ciò che vi spetta!