L’oroscopo del weekend, 21 e 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro e Sagittario dominatori del fine settimana

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L’oroscopo di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 ci proietta nel cuore pulsante della primavera, segnando il risveglio definitivo delle energie vitali e della natura. L’Equinozio è appena passato, portando con sé un carico di rinnovamento che si rifletterà profondamente nelle dinamiche celesti di questo fine settimana. Il Sole, facendo il suo ingresso trionfale nel segno dell’Ariete, accenderà i motori dell’azione, mentre la Luna tesserà trame di introspezione e socialità tra le costellazioni. Sarà un weekend di contrasti armonici, dove la voglia di fare dovrà trovare un punto di equilibrio con la necessità di ricaricare le batterie dopo i rigori invernali.

In questo scenario astrologico così vibrante, tre segni brilleranno più di tutti gli altri, guidati da configurazioni planetarie d’eccezione: il Toro, il Sagittario e il Cancro saranno i veri protagonisti, capaci di catalizzare la fortuna e trasformare ogni intuizione in un successo concreto. Preparatevi a vivere quarantotto ore intense, dove il destino busserà alla porta di chi saprà ascoltare i suggerimenti del cosmo.

Oroscopo per il weekend del 21 e 22 marzo 2026 e la classifica dei 12 segni: Toro e Sagittario al primo posto

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: inizialmente testardi ma pronti a scelte radicali fortunate, puntate all’essenziale e fidatevi dell’istinto. Questo inizio di primavera vi troverà leggermente sottotono, quasi come se il cambio di stagione vi richiedesse uno sforzo di adattamento superiore al previsto. Vi mostrerete inizialmente testardi, arroccati sulle vostre posizioni e poco inclini a modificare i vostri piani originali, ma sarà proprio questa resistenza a farvi capire che è giunto il momento di svoltare. Le stelle del weekend vi spingeranno verso scelte radicali fortunate: non temete di tagliare i rami secchi, sia nel lavoro che nelle frequentazioni. Dovrete imparare a puntare all’essenziale, eliminando il superfluo che appesantisce le vostre giornate. Se ascolterete la voce interiore, vi fiderete dell’istinto e scoprirete che la strada più semplice è spesso quella che vi porterà ai risultati più solidi e duraturi.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: energia e ottimismo da gestire con il riposo necessario per non sprecare preziose risorse. Festeggerete l’inizio della vostra stagione con una carica vitale invidiabile, ma il rischio sarà quello di bruciare tutto in un lampo. Dimostrerete un’energia e un ottimismo contagiosi, pronti a lanciarvi in mille progetti e nuove avventure, tuttavia le stelle vi ricorderanno che il corpo ha i suoi limiti. Dovrete gestire il tutto con il riposo necessario, ritagliandovi dei momenti di solitudine o di relax assoluto tra un impegno e l’altro. Non vorrete certo arrivare a domenica sera completamente svuotati; per questo, sarà fondamentale non sprecare preziose risorse in discussioni sterili o in attività che non vi danno gioia reale. Canalizzerete la vostra forza verso ciò che conta davvero, e vedrete che il weekend vi regalerà soddisfazioni inaspettate.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: passionali e diplomatici, seguite l’istinto senza bruciare le tappe e controllate ogni dettaglio. Vivrete un fine settimana all’insegna della dualità, tipica del vostro segno, ma questa volta riuscirete a far convivere aspetti apparentemente opposti. Sarete al contempo passionali e diplomatici, capaci di infiammare il cuore del partner ma anche di risolvere una controversia familiare con una parola ben piazzata. Gli astri vi suggeriranno di seguire l’istinto senza bruciare le tappe: la fretta potrebbe essere la vostra peggiore nemica, specialmente nei nuovi incontri. Prendetevi il tempo per conoscere chi avete di fronte. Inoltre, in ambito pratico, controllerete ogni dettaglio prima di dare il via libera a un progetto o a un acquisto importante. La vostra mente brillante sarà il vostro asso nella manica per navigare tra le piccole insidie del quotidiano.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: ricettivi e schietti, smussate gli angoli e cercate aria fresca per evadere dai problemi altrui. Il cielo di marzo vi renderà particolarmente sensibili alle vibrazioni esterne. Sarete estremamente ricettivi e schietti, una combinazione che vi permetterà di capire subito chi avete davanti, ma che potrebbe portarvi a dire verità scomode. Il consiglio per questo weekend è di cercare di smussare gli angoli: non sempre la sincerità brutale è la via migliore per la pace domestica. Vi sentirete forse un po’ soffocati dalle richieste di amici o parenti; per questo motivo, cercherete aria fresca per evadere dai problemi altrui che non vi appartengono. Una passeggiata nella natura o un piccolo viaggio fuori porta vi aiuteranno a ritrovare il vostro equilibrio interiore, permettendovi di tornare alla realtà più carichi e sereni di prima.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: aperti al cambiamento ma frenati dalla stanchezza, rallentate i ritmi per favorire la vostra evoluzione. Le stelle vi remano contro solo sul piano fisico, perché mentalmente sarete prontissimi a rivoluzionare la vostra vita. Vi sentirete aperti al cambiamento, pronti a esplorare nuovi orizzonti emotivi o professionali, ma sarete purtroppo frenati dalla stanchezza accumulata in una settimana lavorativa particolarmente densa. Non forzate la mano: il corpo vi invierà segnali chiari che non dovrete ignorare. Se rallenterete i ritmi, darete modo alla vostra mente di elaborare le trasformazioni in atto. Sarà un weekend ideale per la meditazione o per letture profonde che sapranno favorire la vostra evoluzione personale. Entro domenica sera, una nuova consapevolezza si farà strada nel vostro cuore, indicandovi la direzione corretta per i mesi a venire.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: tra impazienza e momenti di euforia, evitate scontri inutili e ricaricatevi con il sonno. Il weekend si prospetta come un’altalena di emozioni forti che vi faranno sentire vivi come non mai. Oscillerete tra impazienza e momenti di euforia, desiderosi di vedere realizzati subito i vostri desideri più profondi. Tuttavia, Marte potrebbe rendervi un po’ troppo reattivi; per questo motivo, eviterete scontri inutili con le persone care, cercando di non prendere ogni commento come un’offesa personale. La chiave per godervi appieno queste giornate sarà l’equilibrio biologico: vi ricaricherete con il sonno e con il calore domestico, vostri rifugi naturali. Quando sarete ben riposati, la vostra naturale empatia tornerà a splendere, rendendovi la compagnia più dolce e desiderata che si possa immaginare.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: audaci e socievoli ma attenti allo stress, allentate la presa per non farvi sopraffare dai doveri. Sarete i re della scena sociale in questo primo weekend di primavera. Vi mostrerete audaci e socievoli, pronti a organizzare eventi, cene e uscite che lasceranno il segno. La vostra leadership sarà naturale, ma dovrete essere estremamente attenti allo stress da prestazione: il desiderio di apparire perfetti potrebbe giocarvi brutti scherzi. Il cielo vi consiglia di allentare la presa sulle questioni lavorative o domestiche che possono aspettare lunedì. Non permettete ai “devo” di soffocare i “voglio”. Se riuscirete a non farvi sopraffare dai doveri, vivrete momenti di puro divertimento e riceverete conferme importanti sulla stima che gli altri nutrono nei vostri confronti. Brillerete di luce propria.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: autentici e determinati, restate fedeli a voi stessi per abbandonare finalmente le cattive abitudini. C’è un’aria di pulizia profonda nel vostro cielo, quasi una “cura di primavera” per l’anima. Sarete autentici e determinati, stanchi di indossare maschere per compiacere gli altri o per timore di non essere all’altezza. Questo fine settimana resterete fedeli a voi stessi, alle vostre esigenze e ai vostri valori più puri. Sarà il momento perfetto per agire con risolutezza e abbandonare finalmente le cattive abitudini che trascinate da tempo, che si tratti di un vizio alimentare o di un loop di pensieri negativi. La vostra capacità analitica vi aiuterà a pianificare un nuovo stile di vita più sano e gratificante. La domenica si chiuderà con una sensazione di leggerezza e di controllo ritrovato sulla vostra esistenza.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: dinamici e fiduciosi, usate la diplomazia necessaria per non sprecare energie con chi non merita. Le stelle vi sorridono, regalandovi una visione del futuro limpida e stimolante. Vi sentirete dinamici e fiduciosi, pronti a mettere in campo idee originali che potrebbero cambiare le carte in tavola nei prossimi mesi. Tuttavia, il vostro entusiasmo potrebbe scontrarsi con la chiusura mentale di qualcuno vicino a voi. In questi casi, userete la diplomazia necessaria per aggirare l’ostacolo senza creare fratture insanabili. Il segreto sarà quello di non sprecare energie con chi non merita la vostra attenzione o non ha la profondità per capirvi. Dedicatevi invece ai vostri hobby più innovativi e alle amicizie che nutrono il vostro intelletto. Il weekend vi porterà una ventata di freschezza mentale assolutamente rigenerante.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: creativi, saggi e pragmatici, cercate il confronto e i nuovi contatti per un arricchimento profondo. Nonostante la fine del vostro mese di compleanno, l’energia non vi abbandonerà affatto. Vi scoprirete incredibilmente creativi, saggi e pragmatici, un mix raro che vi permetterà di sognare in grande pur mantenendo i piedi ben piantati a terra. Saranno giornate ideali per la vita sociale: cercherete il confronto con persone diverse dal solito e sarete aperti a nuovi contatti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il vostro futuro. Questo scambio non sarà solo superficiale, ma porterà a un arricchimento profondo della vostra interiorità. Lasciatevi guidare dalle intuizioni e non chiudetevi nel vostro guscio; il mondo ha bisogno della vostra sensibilità e voi avete bisogno degli stimoli che solo l’esterno può offrirvi in questo momento.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: fluidità, armonia e buon umore, sfruttate l’apertura mentale per consolidare i legami affettivi. Entrerete in una fase di grazia assoluta che renderà questo weekend indimenticabile. Tutto scorrerà con una fluidità, armonia e buon umore che raramente avete sperimentato negli ultimi tempi. Sarete i trascinatori del gruppo, capaci di trasformare una semplice cena in una serata leggendaria. Gli astri vi suggeriranno di sfruttare questa apertura mentale superiore per risolvere eventuali malintesi del passato e per consolidare i legami affettivi che più vi stanno a cuore. In amore, la vostra passività lascerà il posto a un’iniziativa travolgente che lascerà il partner senza parole. Approfittate di questo vento in poppa per lanciare il cuore oltre l’ostacolo: la fortuna è decisamente dalla vostra parte.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: entusiasmante rinascita e grande successo, lasciate andare la passività e godetevi il relax. Siete voi i vincitori assoluti di questo fine settimana di marzo. Vi aspetta un’entusiasmante rinascita e un grande successo in quasi ogni campo deciderete di applicarvi. Le stelle hanno deciso di premiare la vostra costanza e la vostra pazienza dei mesi scorsi, portandovi finalmente i frutti sperati. Il consiglio del cielo è semplice ma fondamentale: lasciate andare la passività che a volte vi caratterizza e prendete in mano le redini del vostro destino. Una volta compiuti i passi necessari per consolidare i vostri traguardi, potrete finalmente rilassarvi e godervi il relax che tanto meritate, magari circondati dalla bellezza e dal lusso che tanto amate. Questo è il vostro momento di gloria: brillate senza timore.