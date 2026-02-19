L’oroscopo del weekend 21-22 febbraio 2026 e la classifica di Jonathan: i Pesci dominano in prima posizione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 ci proietta in un fine settimana di fine inverno caratterizzato da transiti planetari che invitano al rinnovamento interiore e alla pianificazione strategica. Il Sole, che ha appena iniziato il suo viaggio nel segno dei Pesci, colora queste giornate di una sensibilità profonda, mentre la Luna attraversa settori dello zodiaco che spingono verso l’azione e la risoluzione di vecchi sospesi. È un weekend in cui il cielo non regala nulla al caso: ogni intuizione andrà coltivata con cura e ogni parola pesata con saggezza.

In questo scenario astrologico così vibrante, le energie cosmiche premieranno soprattutto chi saprà unire l’istinto alla concretezza. I segni d’Acqua e d’Aria sembrano godere di una protezione speciale, trovando soluzioni creative a problemi che apparivano insormontabili. Le stelle favoriscono in particolar modo tre segni che si distinguono per carisma e lucidità: i Gemelli, lo Scorpione e i Pesci saranno infatti i veri protagonisti del fine settimana, pronti a cavalcare l’onda di un destino generoso.

Preparatevi a scoprire come gli astri influenzeranno i vostri prossimi due giorni e quali suggerimenti arrivano dalle orbite celesti per migliorare le vostre relazioni e la vostra carriera.

Oroscopo del weekend, sabato 21 e domenica 22 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di intuito per i Pesci, Bilancia costretta alla prudenza

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: flessibilità e istinto, abbandonate l’egocentrismo e fidatevi del fascino evitando ogni eccesso. Inizierete questo fine settimana con una sensazione di leggera insofferenza, come se il mondo circostante non riuscisse a seguire il vostro ritmo. Le stelle vi suggeriscono di adottare una maggiore flessibilità e istinto: non tutto può essere pianificato a tavolino e non sempre avrete ragione voi. In ambito relazionale, sarà fondamentale che abbandoniate l’egocentrismo che a tratti emergerà nei vostri discorsi; ascoltate di più chi vi sta accanto invece di pretendere costante attenzione. Fidatevi del fascino naturale che emanate senza forzare la mano, poiché la vostra eleganza innata sarà la vostra carta vincente, a patto che sappiate evitare ogni eccesso, sia nelle spese che nelle reazioni emotive. Domenica sera ritroverete un equilibrio più solido se sceglierete la via della mediazione.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: moderazione e armonia, evitate le giustificazioni superflue per abbattere le barriere con buonsenso. Il vostro weekend sarà caratterizzato da una ricerca di stabilità che richiederà una buona dose di moderazione e armonia. Sentirete il bisogno di proteggere il vostro guscio, ma questo non dovrà tradursi in una chiusura verso l’esterno. Per migliorare il dialogo con il partner o con i familiari, evitate le giustificazioni superflue: spesso spiegare troppo equivale a complicare le cose semplici. Agirete per abbattere le barriere con buonsenso, rendendovi conto che la vulnerabilità non è una debolezza ma un ponte verso l’altro. Le stelle vi vedranno impegnati in attività domestiche rigeneranti; coltiverete il vostro benessere fisico evitando stress inutili. La serata di domenica vi regalerà una pace insperata se saprete lasciare andare i piccoli rancori del passato.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: audacia e operosità, liberatevi dalle relazioni ingombranti controllando bene le fonti prima di agire. Sentirete ruggire dentro di voi una nuova voglia di fare, spinti da un mix di audacia e operosità. Non starete con le mani in mano e programmerete il vostro sabato con l’obiettivo di risolvere questioni pratiche rimaste in sospeso da troppo tempo. Il cielo vi spronerà a fare pulizia: liberatevi dalle relazioni ingombranti o da quelle conoscenze che drenano la vostra energia senza dare nulla in cambio. Tuttavia, la prudenza sarà d’obbligo nelle comunicazioni; dovrete sforzarvi di controllare bene le fonti prima di agire o di trarre conclusioni affrettate su una notizia ricevuta. Non lascerete che l’orgoglio vi impedisca di chiedere un chiarimento se qualcosa non vi apparirà limpido. Domenica sarà la giornata ideale per dedicarvi a un hobby che richiede precisione.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: ottimismo e riflessione, avanzate con fiducia ma evitate di sottolineare i difetti altrui per riposare la mente. Il vostro spirito d’avventura sarà mitigato da una rara capacità di analisi, creando un equilibrio perfetto tra ottimismo e riflessione. Avanzerete con fiducia verso i vostri obiettivi futuri, sentendo che il vento sta finalmente cambiando direzione. Tuttavia, per mantenere questo clima sereno intorno a voi, dovrete fare attenzione al vostro modo di comunicare: evitate di sottolineare i difetti altrui, anche se lo farete con ironia, perché qualcuno potrebbe sentirsi ferito. Avrete bisogno di momenti di solitudine per riposare la mente e staccare dal caos quotidiano. Sfrutterete la domenica per una lunga passeggiata o per un’attività fisica che vi permetta di scaricare l’adrenalina accumulata durante la settimana lavorativa.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: cielo dinamico e sincerità, ponete le basi per il futuro ammettendo i vostri limiti. Vi troverete immersi in un cielo dinamico e sincerità, dove la vostra schiettezza abituale diventerà uno strumento di costruzione piuttosto che di scontro. Le stelle vi spingeranno a guardare lontano: ponete le basi per il futuro con coraggio, ma fatelo con un nuovo approccio. Sarà un weekend in cui otterrete molto di più ammettendo i vostri limiti che cercando di apparire invincibili. Questo bagno di umiltà attirerà verso di voi alleati preziosi e simpatie inaspettate. Sabato sarà dedicato alla pianificazione, mentre domenica vi lascerete andare a un pizzico di meritato relax. Non sottovaluterete un consiglio che arriverà da una persona più anziana o esperta: si rivelerà la chiave di volta per un progetto che vi sta a cuore.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: riconoscimento e opportunità, raccogliete i frutti usando l’umorismo per neutralizzare le tensioni. Le stelle di questo fine febbraio vi porteranno finalmente il riconoscimento e opportunità che attendevate. Sarete molto concreti e riuscirete a risolvere una questione economica o burocratica che vi trascinavate da tempo. Raccoglierete i frutti della vostra semina passata, godendo di una ritrovata stabilità emotiva. Se dovessero sorgere dei piccoli attriti in famiglia, sarete bravi a usare l’umorismo per neutralizzare le tensioni, trasformando un possibile litigio in una risata collettiva. La vostra sensualità sarà ai massimi livelli, rendendo il sabato sera particolarmente intrigante per chi vive in coppia. Domenica vi dedicherete alla cura del corpo, magari con un pranzo prelibato che gratificherà i vostri sensi.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: gestione energie e liberazione, rallentate se serve e puntate sulla franchezza per ritrovare l’armonia. Il weekend richiederà una saggia gestione energie e liberazione. Vi sentirete forse un po’ affaticati dai ritmi serrati degli ultimi giorni, quindi non esiterete a dire di no a qualche impegno sociale di troppo. Rallentate se serve: il mondo non smetterà di girare se vi prenderete qualche ora tutta per voi. In amore e nelle amicizie, punterete sulla franchezza per ritrovare l’armonia, eliminando quei non detti che creano inutili zone d’ombra. Una volta fatta chiarezza, vi sentirete molto più leggeri e pronti a godervi i piaceri della vita. Domenica sarà la giornata perfetta per organizzare gli spazi di casa o per pianificare la prossima settimana con quella precisione che tanto vi fa sentire al sicuro.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: fiducia e visione strategica, canalizzate il nervosismo respirando profondamente per gestire l’energia potente. Vivrete un fine settimana all’insegna della fiducia e visione strategica. Sarete proiettati verso il successo e nulla sembrerà potervi fermare, ma dovrete stare attenti a non eccedere nel rigore. Quando sentirete che la pressione sale, canalizzate il nervosismo respirando profondamente: sarà l’unico modo per non scaricare la tensione su chi vi circonda. Sarete in grado di gestire l’energia potente che vi attraversa direzionandola verso obiettivi concreti, magari iniziando a studiare una nuova materia o pianificando un investimento. La serata di sabato vi vedrà particolarmente riflessivi, mentre domenica ritroverete la voglia di condividere i vostri piani con le persone care. Il vostro carisma sarà discreto ma assolutamente irresistibile.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: potenziale creativo e discrezione, osate esprimervi in libertà senza farvi distrarre da conflitti altrui. Entrerete in questo weekend con un carico di energia invidiabile, pronti a esplorare il vostro potenziale creativo e discrezione. Avrete mille idee per la testa e saprete come metterle in pratica, a patto di non sbandierare troppo i vostri piani prima che siano pronti. Osate esprimervi in libertà, sia nell’abbigliamento che nel modo di comunicare, perché la vostra originalità sarà molto apprezzata. Riuscirete a restare sereni e centrati senza farvi distrarre da conflitti altrui, mantenendo una posizione di pacifica neutralità che vi farà onore. Sabato sera sarete l’anima della festa, mentre domenica vi dedicherete a letture o visioni che nutriranno la vostra mente curiosa. È un momento d’oro per le nuove conoscenze: qualcuno potrebbe colpirvi profondamente.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: sicurezza interiore e strategia, la vostra pazienza sarà premiata, è il momento di prendere l’iniziativa. Finalmente le nebbie si diradano e lasciano spazio a una grande sicurezza interiore e strategia. Avete osservato a lungo, aspettando il momento giusto per muovervi, e ora quel momento è arrivato. Sentirete che la vostra pazienza sarà premiata, portandovi i risultati che meritate sia nel privato che nella vita sociale. Le stelle vi dicono chiaramente che è il momento di prendere l’iniziativa: non restate più a guardare, ma fate quel passo che sognate da tempo. La vostra determinazione sarà magnetica e attirerete persone pronte a sostenervi. Domenica sarà una giornata di grandi passioni e di scoperte emotive intense; vi sentirete finalmente padroni del vostro destino e pronti a sfidare qualunque ostacolo con un sorriso enigmatico e vincente.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: audacia cortese e intuizione, non state sulla difensiva e ascoltate i consigli dei cari per procedere sicuri. Sarete i padroni assoluti della scena grazie a un mix di audacia cortese e intuizione. Il vostro modo di fare, insieme originale e gentile, vi aprirà porte che pensavate chiuse a chiave. Le stelle vi suggeriscono di aprirvi totalmente: non state sulla difensiva se qualcuno muove un’osservazione critica, perché potrebbe essere lo spunto che vi serve per migliorare. Al contrario, ascoltate i consigli dei cari per procedere sicuri verso una scelta che riguarda la vostra vita privata o la gestione della casa. Sabato sarà una giornata esplosiva per i contatti sociali, mentre domenica l’intuito vi guiderà verso una scoperta interessante che potrebbe cambiare i vostri piani per la primavera. Brillate di luce propria e il mondo se ne accorgerà.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: ricettività e decisioni, spazzate via i dubbi e agite per organizzare qualcosa di piacevole. Con il Sole che splende nel vostro segno, questo weekend sarà un trionfo di ricettività e decisioni. Sarete delle spugne emotive, capaci di captare ogni sfumatura dell’ambiente circostante, ma stavolta non vi lascerete travolgere. Al contrario, userete questa sensibilità per fare chiarezza: spazzate via i dubbi che vi hanno tormentato nei giorni scorsi e prendete posizione con fermezza. Le stelle vi invitano alla proattività: agite per organizzare qualcosa di piacevole, che sia una cena intima o una gita fuori porta, perché avete bisogno di bellezza e di svago. Sarete circondati dall’affetto di chi vi ama e vi sentirete finalmente compresi. La domenica si concluderà con una sensazione di profonda gratitudine verso la vita e verso voi stessi.