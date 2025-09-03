Lorenzo Spolverato torna a parlare di Javier Martinez e Helena Prestes: “Ecco in che rapporti siamo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello, dov’è arrivato alle battute finali. Il modello milanese è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore per una diretta che ha fatto nel suo profilo Tiktok. In questo frangente, l’ex gieffino ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi fan. Tra queste vi è stata una anche su Helena Prestes e Javier Martinez con i quali Lorenzo Spolverato ha trascorso 6 mesi all’interno del Grande fratello. Il modello milanese ha rivelato in che rapporti è con la coppia, dichiarando in questo modo: “No, Helena Prestes e Javier Martinez non li sento..” per poi aggiungere leggermente imbarazzato “delle domande incredibili proprio.”

Helena Prestes si trasferisce a Terni da Javier Martinez, Lorenzo Spolverato non sarà ne Il paradiso delle signore

Mentre Helena Prestes è alle prese con il trasloco che la porterà a raggiungere Javier Martinez a Terni, dove è stato ingaggiato dalla squadra di volley locale, Lorenzo Spolverato è finito al centro dell’attenzione per alcune voci che lo volevano vicino ad Il paradiso delle signore. Alcuni esperti di gossip avevano riportato l’ex gieffino all’interno del cast della nota soap opera di Rai 1. Di qui, è arrivata la risposta da parte dei piani alti della Rai che hanno smentito tale voce: “La produzione fa sapere che non conosce questo attore, che per altro non risulta nemmeno come guest”. Insomma niente da fare per i fan del modello che speravano di rivederlo nuovamente in tv dopo l’esperienza al Grande fratello.