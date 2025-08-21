Ex gieffino difende Helena Prestes e Javier Martinez: “lasciateli in pace”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono una delle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due hanno acquisito un gran numero di fan grazie alla loro storia d’amore. In questi ultimi giorni, gli Helevier sono finiti al centro dell’attenzione per un raduno dei fan avvenuto in Sardegna. In questo frangente, la coppia si sarebbe scontrata con l’invadenza e maleducazione di alcune supporter intervenute all’evento. A prendere le difese di Helena Prestes e Javier Martinez sono arrivate le parole di un ex gieffino che ha condiviso con loro l’ultima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Alfonso D’apice che ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. L’uomo ha dichiarato sulla coppia: “Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace“.

Alfonso D’apice difende Helena Prestes e Javier Martinez e sulla storia con Chiara Cainelli…

Oltre a prendere le difese di Javier Martinez e Helena Prestes, Alfonso D’apice ha parlato della sua storia d’amore con Chiara Cainelli conosciuta nell’ultima edizione del Grande fratello. I due stanno insieme da oltre 6 mesi e la loro relazione sembra procedere a vele spiegate. Alle pagine del settimanale Mio, il napoletano ha dichiarato le seguenti parole in merito al suo rapporto con Chiara Cainelli: “Solido e maturo cresciuto fuori dalle telecamere ma reso ancora più forte dal percorso personale di entrambi”. Infine Alfonso ha parlato di Filippo Bisciglia che ha condotto un’edizione da record di Temptation Island. L’uomo ha definito il conduttore una persona eccezionale e vera.