Lorenzo Spolverato si confida con Mattia al GF: “Ho un carattere complicato, non sono facile da capire”

Ci sono state delle incomprensioni tra Lorenzo Spolverato e Mattia Fumagalli al Grande Fratello, nelle scorse ore però i due sono riusciti ad avere un confronto durante il quale il primo finalista del reality si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni personali.

Quando il suo compagno di avventura gli ha chiesto se fosse felice del suo percorso nella casa più spiata d’Italia Lorenzo Spolverato ha detto di non avere rimpianti perché si è sempre messo in gioco. A detta sua ha scoperto molte cose su se stesso e non ha mai nascosto nemmeno i suoi lati peggiori. I due hanno poi parlato di ciò che è successo nelle ultime ore tra il modello milanese e la fidanzata Shaila Gatta, il gieffino pensa che il suo comportamento derivi anche dalla stanchezza e dalle delusioni.

Lorenzo Spolverato ammette di aver un carattere complicato: il gieffino si apre con Mattia al GF

Lorenzo Spolverato e Mattia Fumagalli al GF (Screen Mediaset Infinity)

Durante il confronto con Mattia Fumagalli, parlando del suo carattere e del suo modo di fare Lorenzo Spolverato ha ammesso: “Riconosco di avere un carattere complicato, enigmatico. Allo stesso tempo sono solitario, ma poi amo il gruppo. Ho il sole e la luna dentro di me, non sono facile da capire“.

Al momento il rapporto tra il gieffino e l’ex velina di Striscia la notizia continua ad essere in crisi e questa volta sembra che sia molto più profonda rispetto a quelle che hanno già superato al Grande Fratello. Riusciranno anche stavolta a riconciliarsi? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.