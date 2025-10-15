Lorenzo Spolverato come Helena Prestes: ecco cosa ha fatto l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato indubbiamente uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande fratello, dov’è arrivato in finale. Il modello milanese ha fatto molto parlare per i suoi accesi scontri, i suoi comportamenti a limite della squalifica e la sua storia d’amore con Shaila Gatta, che si è conclusa proprio durante la finale del reality show. In queste ultimi giorni, Lorenzo Spolverato è tornato a far parlare di sé per una decisione. L’ex gieffino ha deciso di aprire un canale a pagamento sul suo profilo Instagram come ha aperto da qualche tempo Helena Prestes. La scelta ha scatenato la reazione da parte dei fan dell’ex gieffino, i quali l’hanno accusato di voler monetizzare sulla sua vita privata.

Lorenzo Spolverato come Helena Prestes: ha aperto un canale a pagamento su Instagram

Il modello milanese ha creato un canale a pagamento su Instagram dove poter condividere contenuti esclusivi con i suoi fan. Lorenzo Spolverato ha seguito la scelta fatta da Helena Prestes, che all’epoca fece molto discutere il popolo social. In quell’occasione, la compagna di Javier Martinez venne accusata di voler guadagnare sulla sua vita privata ed in particolare sulla sua storia d’amore. Di qui, era arrivata la risposta di Helena Prestes che in un post pubblicato sul vecchio Twitter aveva scritto: “È ormai da circa quattro anni che mi diverto a creare e condividere contenuti. Ma cosa cambia adesso? Ho un abbonamento da 3 euro al mese, su cui pago anche le tasse… e c’è chi si lamenta? Dovrei forse mettere l’abbonamento a 300 euro solo per offrire qualche contenuto esclusivo?”