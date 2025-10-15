Javier Martinez sconvolge i suoi fan: “Non insultatemi”, cosa ha fatto l’ex gieffino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere al centro dell’attenzione dopo l’esperienza al Grande fratello, dov’è arrivato in semifinale. Il pallavolista argentino è in procinto di iniziare il campionato di volley con la sua squadra, la Terni volley academy, in partenza a fine ottobre. Nel frattempo, l’uomo ha sconvolto i suoi centinaia di sostenitori con alcune storie che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguito da quasi mezzo milione di utenti. Javier Martinez ha pubblicato la foto di una pasta che ha preparato che ha fatto storcere il naso ai suoi fan. L’uomo ha quindi dichiarato in una storia pubblicata dopo: “Il piatto prevede pesto solo che mi mancava qualcosa di proteico e quindi ho deciso di buttarci un po’ di carne macinata. Vi dico, non insultatemi per favore, che è veramente veramente buono”.

La pasta di Javier Martinez scatena la reazione del popolo socal

Il compagno di Helena Prestes ha sconvolto i suoi fan a causa del sue prodezze in cucina. Alcuni utenti in particolare non sono apparsi molto convinti della pasta con pesto e carne macinata realizzata da Javier Martinez, tanto da scrivere su X, il vecchio Twitter: “Oggi un genovese è morto” mentre un altro ha scritto “Dovrebbe darsi alla pallavolo e lasciare la cucina che è meglio”. Nel frattempo, lo schiacciatore argentino ha fatto notizia in queste ultime ore per alcune dichiarazioni rilasciate a Chi. L’uomo e la sua compagna, conosciuta al Grande fratello hanno rivelato di aver deciso di allargare la famiglia, provando ad avere un bambino.