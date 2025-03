L’Open Day Mebimport torna a Manfredonia: un evento imperdibile per l’Horeca della Capitanata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il grande successo dello scorso anno, un’edizione ancora più ricca di novità

Dopo il trionfo dell’Open Day 2024, Mebimport Group conferma il suo appuntamento annuale con il settore Horeca, rinnovando l’evento nei giorni 1 e 2 aprile presso l’Hotel Manfredi a Manfredonia.

Quest’anno l’evento si arricchisce con nuovi partner e brand d’eccellenza, portando sul territorio le ultime tendenze in fatto di vini, birre, distillati e selezioni gastronomiche. Accanto ai marchi già noti, si aggiungono realtà emergenti e prodotti innovativi, offrendo ai professionisti l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti di gusto e qualità.

Mebimport, azienda pugliese con oltre 40 anni di esperienza, rinnova il suo impegno nel settore Horeca, offrendo uno spazio di incontro e confronto dove operatori e aziende possono scoprire novità di mercato, partecipare a degustazioni esclusive e approfondire le dinamiche del settore.

Non mancheranno momenti spettacolari con show cooking e bartender show, pensati per ispirare e offrire nuove idee di personalizzazione e innovazione.

Dopo il successo dell’anno scorso, l’Open Day Mebimport si conferma come un evento chiave per chi opera nella ristorazione e nell’accoglienza. Un appuntamento da non perdere per chi desidera ampliare il proprio network e restare aggiornato sulle evoluzioni del mercato.