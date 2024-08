”L’odore della strada” questa sera allo Sporting Club di Siponto

Crea Aps e Sporting club Siponto con grande piacere vi invitano il 24 agosto alle ore 19.00 nella suggestiva location dello Sporting a Siponto, al secondo degli incontri estivi con lo scrittore Roberto Luberti e alla presentazione del libro” L’odore della Strada”, edito da Pav Edizioni.

Una raccolta di racconti coinvolgenti, non storie di fantasia, ma esperienze vissute in prima persona; le storie di un ghisa, i racconti di anni trascorsi sulle strade di una Milano vibrante e piena di contraddizioni.



Racconti veri di fatica, onore, dolore, ironia, sangue e allegria. Le cronache reali narrate da uno degli uomini in uniforme blu, i ghisa di Milano, ultimi tra le divise e primi in mezzo alla gente di una metropoli in continua trasformazione, tra gli spaccati di mille vite comuni a volte struggenti, spesso disperati, sempre toccanti.



Quasi quarant’anni di servizio in divisa, prima nell’Esercito e poi nella Polizia Locale di Milano, hanno dato all’autore Roberto Luberti, una visione chiara, ma disillusa della realtà. L’ingresso in età adulta in Protezione Civile e in Croce Rossa dimostra una sensibilità verso il prossimo che si percepisce leggendo i racconti scritti di getto, spesso di notte, quando i ricordi affiorano e chiedono urlando di essere scritti sulla carta per non essere dimenticati. Racconta di esperienze reali vissute in prima persona, che vengono romanzate per ragioni editoriali, ma che sono ispirate a fatti realmente accaduti.



L’ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi.

A breve comunicheremo le altre date che si terranno tra i più bei luoghi della Capitanata



Sporting Club Siponto Official