L’Oasi Laguna del Re si apre alla cittadinanza per un evento che unisce ecologia, cultura e impegno civile

Il Presidio cittadino di Libera Manfredonia “Toure Moussa e le vittime dell’incidente del 6 agosto 2018” e il Centro Studi Naturalistici Onlus, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica per la Capitanata, Associazione Daunia TuR APS, Fare Natura APS, WWF Foggia, CAI Sezione di Foggia, e con il patrocinio del Comune di Manfredonia, organizzano “Note di Libertà – La Natura contro le Mafie”, un evento pubblico che intende coniugare la tutela dell’ambiente con la promozione della legalità, attraverso il linguaggio universale dell’arte, della musica e dell’incontro.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 maggio presso l’Oasi Laguna del Re, un’area umida di straordinaria importanza ecologica, recentemente inserita nella European Rewilding Network. Un luogo simbolico e concreto al tempo stesso, dove il recupero della biodiversità si intreccia con il riscatto dei territori troppo spesso segnati dall’abbandono e dall’illegalità.

La manifestazione avrà inizio alle ore 16:30 con visite guidate all’interno dell’oasi, per conoscere da vicino la ricca flora e fauna che popola l’area e approfondire le azioni di ripristino ecologico e valorizzazione ambientale condotte negli ultimi anni. Un’opportunità per scoprire come la natura, se protetta, sappia rinascere con forza e bellezza.

Alle ore 18:00 seguiranno i saluti istituzionali e una serie di testimonianze brevi e incisive sul tema “Legalità e Ambiente”, con interventi di rappresentanti del mondo associativo, delle istituzioni, della cittadinanza attiva. Un momento di confronto per ribadire come la difesa del territorio sia un pilastro irrinunciabile della giustizia sociale.

A concludere la giornata, alle ore 19:00, sarà il concerto del trio sperimentale Echo Chamber, composto dal compositore Danilo Caposeno, il chitarrista Alessandro Nespoli e il percussionista Francesco Strippoli. La loro performance sarà arricchita dall’impiego del dispositivo PlantsPlay, una tecnologia innovativa che traduce i segnali bioelettrici delle piante in melodie armoniche, creando una connessione diretta tra il mondo vegetale e l’esperienza umana. Una sinfonia simbolica in cui natura e coscienza civile si fondono, rivelando l’eco profondo del rispetto e della responsabilità.

“Note di Libertà” vuole essere un’occasione di riflessione collettiva e condivisione, immersi in un paesaggio rigenerato, per affermare con forza che la cura dell’ambiente è una forma alta e concreta di resistenza alle mafie, e una strada verso una società più equa, partecipata e sostenibile.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

INFO 📞 WhatsApp: 351.3586654

📧 info@oasilagunadelre.it

“La bellezza salverà il mondo, ma solo se noi sapremo salvarla prima.”