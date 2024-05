L’Oasi Laguna del Re di Manfredonia ospita un’affascinante escursione guidata

Sabato 25 maggio, in occasione della Settimana della Biodiversità Pugliese, l’Oasi Laguna del Re di Manfredonia ha ospitato un’affascinante escursione guidata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia e dai naturalisti del Centro Studi Naturalistici ONLUS – pagina

Un connubio di conoscenza e gusto

L’escursione, condotta da esperti docenti in agricoltura rigenerativa e botanica alimentare, ha condotto i partecipanti alla scoperta delle specie alofite spontanee presenti nell’oasi. Queste piante, adattate a prosperare in ambienti salini, celano un alto valore nutrizionale e rappresentano una risorsa preziosa per la salute umana.

Agricoltura rigenerativa: un modello per il futuro

L’escursione ha incluso anche la visita ai campi coltivati di salicornia, consociata con bietola. Un esempio concreto di agricoltura rigenerativa, un metodo agricolo innovativo che promuove la biodiversità e la sostenibilità, in linea con le sfide ambientali odierne.

Un’esperienza per tutti gli appassionati

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per immergersi nella natura insieme ai naturalisti e scoprire le meraviglie dell’Oasi Laguna del Re. Un luogo dove la natura e la ricerca scientifica si incontrano per valorizzare il territorio e promuovere un futuro più sostenibile.