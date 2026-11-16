Lo Stato delle Cose, anticipazioni e ospiti 16 novembre: Garlasco, Hydra e il caro affitti al centro della puntata

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Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti in prima serata su Rai 3. La puntata di lunedì 16 novembre affronterà alcuni dei temi più dibattuti dell’attualità italiana, dalle inchieste di cronaca ai problemi che riguardano i giovani, fino alle questioni ambientali legate alle grandi città.

Nel corso della serata troveranno spazio anche nuovi sviluppi sul caso Garlasco e un approfondimento sull’organizzazione criminale Hydra, considerata una delle più pericolose realtà mafiose attive in Lombardia. Di cosa si parlerà nella puntata del 16 novembre? Chi saranno gli ospiti in studio? E quali temi verranno affrontati da Massimo Giletti?

La puntata si aprirà con un intervento di Michele Santoro, che analizzerà i principali scenari della politica nazionale e internazionale.

Successivamente l’attenzione si sposterà sull’inchiesta dedicata a Hydra, l’organizzazione criminale descritta come un’alleanza tra Camorra, ‘Ndrangheta e Cosa Nostra per il controllo di affari e territori in Lombardia.

Nel corso dell’approfondimento parlerà in esclusiva Giacomo Cristello, considerato uno dei principali esponenti operativi delle cosche mafiose milanesi.

Lo Stato delle Cose: il caro affitti e le difficoltà degli studenti

Ampio spazio sarà riservato al mondo giovanile e a una delle emergenze più sentite dagli universitari: il caro affitti.

Il programma analizzerà la situazione delle residenze realizzate con fondi pubblici che, secondo diverse denunce, non sempre riescono a garantire alloggi accessibili agli studenti. Saranno presenti in studio alcuni universitari che nelle ultime settimane hanno partecipato alle proteste per chiedere interventi concreti sul diritto alla casa.

Si parlerà anche di ambiente e di forestazione urbana, con un focus sull’utilizzo dei fondi del PNRR nelle grandi città, in particolare a Roma.

A confrontarsi sui temi della serata saranno la giornalista e scrittrice Francesca Barra e il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno.

Nuovi approfondimenti sul delitto di Garlasco

La parte finale della trasmissione sarà dedicata al caso di Garlasco e agli sviluppi legati alla richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi.

L’approfondimento si concentrerà in particolare su uno degli elementi considerati centrali nel processo: le scarpe indossate da Stasi la mattina del delitto e l’assenza di tracce di sangue sulle suole.

Nel corso della puntata interverrà Gennaro Cassese, all’epoca comandante dei carabinieri di Vigevano, insieme all’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis, alla consulente della difesa Marina Baldi e al direttore di Gente, Umberto Brindani.

L’appuntamento con Lo Stato delle Cose è previsto per lunedì 16 novembre alle 21.15 su Rai 3.