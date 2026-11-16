Cobolli-Medvedev oggi alle ATP Finals 2026: orario, dove vedere il match in tv e streaming gratis

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Grande attesa per il debutto di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals 2026 di Torino. Il tennista romano scenderà in campo oggi, lunedì 16 novembre, contro Daniil Medvedev in una delle sfide più attese della seconda giornata del torneo che riunisce gli otto migliori giocatori della stagione.

Per Cobolli si tratta della prima partecipazione alle Finals, un traguardo prestigioso che arriva dopo una stagione da protagonista. Ad accompagnarlo ci sarà anche il sostegno del pubblico italiano e l’incoraggiamento di Jannik Sinner, costretto a saltare il torneo per infortunio. A che ora si gioca Cobolli-Medvedev? Dove vedere il match in diretta tv? E come seguire la sfida in streaming gratuitamente?

Cobolli-Medvedev oggi: orario ufficiale del match alle ATP Finals

La sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev è in programma oggi, lunedì 16 novembre, all’Inalpi Arena di Torino.

L’incontro è previsto non prima delle ore 20:30 e chiuderà il programma della giornata. Prima del match di singolare si disputerà infatti l’incontro del torneo di doppio tra Harrison-Skupski e Krawietz-Puetz.

Per questo motivo l’orario potrebbe subire qualche lieve variazione in base alla durata delle partite precedenti, anche se il programma ufficiale indica le 20:30 come orario di riferimento.

Cobolli-Medvedev: dove vedere la partita in tv e in chiaro

Buone notizie per gli appassionati di tennis: Cobolli-Medvedev sarà visibile gratuitamente in chiaro.

La partita verrà trasmessa in diretta su Italia 1, permettendo a tutti gli spettatori di seguire il debutto dell’azzurro senza alcun abbonamento.

La sfida sarà disponibile anche sui canali a pagamento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che seguono integralmente le ATP Finals 2026 con una copertura completa di tutti gli incontri del torneo.

Come seguire il match in streaming

Chi preferisce seguire la partita online avrà a disposizione diverse soluzioni.

La diretta streaming gratuita sarà disponibile su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it, in contemporanea con la trasmissione televisiva su Italia 1.

Gli abbonati Sky potranno invece seguire l’incontro tramite Sky Go e NOW, mentre resta disponibile anche la piattaforma specializzata Tennis TV.

A rendere ancora più speciale la serata sarà il messaggio lanciato da Jannik Sinner, che durante la sua presenza a Torino ha invitato il pubblico a sostenere i tennisti italiani impegnati nel torneo. Un incoraggiamento raccolto da Cobolli, pronto a sfidare un avversario esperto come Medvedev nel suo primo match alle ATP Finals.