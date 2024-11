L’ipoacusia: quando il mondo diventa ovattato

👂🔇 L’ipoacusia: quando il mondo diventa ovattato. L’ipoacusia consiste nella perdita parziale o totale dell’udito. Può colpire uno solo o tutti e due gli apparati uditivi.

I sintomi:

difficoltà di percepire con chiarezza i suoni in ambienti e situazioni della vita quotidiana, si può associare ad

acufeni e rumori insoliti nell’orecchio

capogiri

vertigini

senso di nausea

sensazione di pressione nell’orecchio

cause:

👂 Le cause dell’ipoacusia sono molteplici: può essere presente fin dalla nascita, causata da farmaci, traumi, invecchiamento o problemi legati alle strutture uditive, ma anche da accumuli di liquidi, cerume o corpi estranei nell’orecchio. Questa condizione può presentarsi anche con la presenza di alcune patologie come labirintite, meningite, otite e tonsillite.



Cosa fare:

In tutti i casi in cui l’ipoacusia compare all’improvviso, non scompare in breve tempo, tende a peggiorare o si accompagna a sintomi come mal di testa e debolezza, deve essere sottoposta all’attenzione del proprio medico.



Diagnosi

La diagnosi deriva da un’accurata raccolta anamnestica, dalla visita otorinolaringoiatrica con otoscopia, esame audiometrico tonale e impedenzometria, e da eventuali accertamenti radiologici come da indicazione dello specialista otorinolaringoiatra