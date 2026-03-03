L’immigrazione interroga la società e la Chiesa. Convegno di studi a San Giovanni Rotondo
Giovedì 19 marzo 2026 alle ore 15.00, presso l’Auditorium Piergiorgio Frassati della Parrocchia San Giuseppe (piazza Europa) a San Giovanni Rotondo, si terrà il convegno di studi “L’immigrazione interroga la società e la Chiesa”.
Il fenomeno migratorio è una realtà che interpella la nostra fede e la nostra responsabilità civile. Come comunità siamo chiamati a leggere i segni dei tempi, promuovendo cultura dell’incontro, accoglienza e integrazione. L’incontro offrirà uno spazio di ascolto e confronto tra Chiesa, istituzioni e mondo accademico, per camminare insieme verso una società più giusta e fraterna.
È gradita la prenotazione compilando il modulo:
bit.ly/19marzosgr
fonte: https://www.diocesimanfredonia.it/limmigrazione-interroga-la-societa-e-la-chiesa/