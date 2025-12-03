[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’Immacolata in famiglia al Teatro “Dalla” di Manfredonia con “Viaggio in aereo”, spettacolo partecipato della compagnia Drammatico Vegetale

Al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia continuano le domeniche in famiglia a teatro in attesa del Natale. Domenica 7 (alle ore 18.00 e alle ore 20.00) e lunedì 8 dicembre (alle ore 11.00 e alle ore 18.00), all’interno della stagione di prosa “respIRA”, la scena dedicata al teatro dell’infanzia “con gli occhi aperti” propone per le festività dell’Immacolata “Viaggio in aereo”, uno spettacolo partecipato della compagnia Drammatico Vegetale che invita tutti a riscoprire le avventure del celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe”.

Lo spettacolo, un vero e proprio viaggio nei mondi del Piccolo Principe per la regia di Pietro Fenati, condurrà tutti i bambini e i loro genitori in una navicella spaziale dalla struttura esagonale. La storia di Antoine de Saint-Exupéry verrà raccontata con proiezioni sulle pareti, in un gioco di alternanza di ombre e luci che impreziosiscono il racconto del nostro aviatore-attore che guarda col cuore, arrossisce come un bambino, osserva l’invisibile che sta sotto l’apparenza delle cose.

Un aviatore con l’aereo in panne nel mezzo del deserto del Sahara, vive uno strano incontro con un bambino, Piccolo Principe dalla sciarpa d’oro, piovuto dal cielo. L’aviatore vede il mondo con gli occhi dell’adulto sicuro delle proprie conoscenze e della propria esperienza e a queste fa riferimento per riparare l’aereo e salvarsi la vita. Il Piccolo Principe invece, che sembra debole e indifeso, rivolge al mondo uno sguardo bambino, sincero, senza mediazioni. Il protagonista descrive all’aviatore il suo pianeta d’origine, gli incontri con gli abitanti degli altri asteroidi, le sue esperienze sulla terra. Raccontandosi, diventa maestro dell’aviatore nel suo viaggio alla riscoperta della purezza dell’infanzia. In quel deserto dunque, assistiamo all’incontro fra un bambino di sei anni che deve crescere ed un adulto che vorrebbe recuperare l’infantile capacità di emozionarsi per una rosa che sboccia o di combattere la tristezza con la visione di un tramonto.

Ogni turno di spettacolo avrà una capienza massima di 50 spettatori. Il costo del biglietto è di 7 euro (intero), 6 euro (ridotto).

“respIRA”, la stagione teatrale del “Dalla” di Manfredonia, è ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.