L’IIS “Federico II” di Apricena incontra Maurizio De Lucia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico II” di Apricena apre ancora una volta le sue porte al dialogo con le istituzioni, ospitando un incontro speciale con il Procuratore di Palermo, dott. Maurizio De Lucia, figura di spicco del panorama giudiziario italiano.

L’incontro si terrà il 17 maggio, ore 10.00, presso l’Auditorium dell’Istituto “Studenti per sempre”, e vedrà la partecipazione attiva degli studenti del triennio, protagonisti di un confronto autentico sui temi della legalità, della responsabilità civile e dell’impegno individuale per la costruzione di una società più giusta.

L’evento, promosso dalla Dirigente scolastica,prof.ssa Alessia Colio e dai docenti referenti dei progetti Legalità, si inserisce in un percorso educativo volto a sensibilizzare i giovani sui valori costituzionali e sul ruolo delle istituzioni nel quotidiano.

Durante l’incontro, il magistrato dialogherà con i ragazzi a partire da casi reali e da riflessioni personali, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della giustizia, non solo come apparato normativo, ma come strumento vivo di tutela dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Un’occasione preziosa di crescita civile e culturale per tutta lacomunità scolastica e per il territorio.

Per info e contatti:

IIS “Federico II” – Apricena

fgis00300q@istruzione.it – te. 0882-641212

Referente stampa:

prof.ssa Alba Subrizio

alba.subrizio@iisfedericosecondo.com