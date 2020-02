Libri in dono: l’iniziativa di Fratelli d’Italia

La situazione attuale di Manfredonia può essere dovuta ad una carenza di cultura. È questa l’opinione del presidente del circolo sipontino ‘Fratelli d’Italia’, Lo Riso Vincenzo, che spiega: “dove c’è cultura, la delinquenza non si sviluppa!”.

Rifiuti in giro, vandalismo e scarso senso civico non rendono giustizia ad una città che ha voglia di crescere. Per non parlare della macchia a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, che ha appannato l’immagine della città e che va risollevata ora più che mai.

Ecco, dunque, la campagna di sensibilizzazione promossa dal responsabile Lo Riso insieme al direttivo del circolo per regalare libri in piazza del Popolo ai cittadini. Presso il gazebo allestito nel centro cittadino, sarà possibile ricevere in dono romanzi o libri di storia, geografia e letteratura, o libri universitari di giurisprudenza.

Secondo Lo Riso, dopo il naufragio del “tentativo di dotare la città di un istituto universitario”, a Manfredonia si vive in assenza di centri propulsori della cultura. “La riscossa della nostra cara città non può che nascere da una presa di coscienza dell’importanza della cultura ed in funzione di tale certezza, noi di FdI ci impegniamo a favorire iniziative culturali a qualsiasi titolo”, conclude Vincenzo Lo Riso, invitando la cittadinanza a dedicare più tempo alla lettura.

Maria Teresa Valente