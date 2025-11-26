[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Libero Palumbo: “Io continuerò ad esserci, tra la gente”

Lo straordinario successo di Antonio Decaro, in Provincia di Foggia, che lo ha portato ad essere eletto Presidente della Regione Puglia, mi riempie di gioia ed orgoglio per aver contribuito, nel mio piccolo, a questo risultato.

Sono grato prima di tutto ad ogni cittadino, di ogni comune della nostra Provincia, che ha voluto sostenermi e che si è recato a votare esercitando un diritto che ci rende liberi e protagonisti del nostro futuro.

Il risultato ottenuto non è un traguardo: è un punto di partenza. È il risultato della nostra caparbietà e dell’impegno dei tanti che hanno creduto in questa scommessa con la lista Decaro Presidente, ed è la dimostrazione che gli ostacoli che ci vengono posti non ci spaventano e soprattutto che il vero impegno civico può andare oltre ogni recinto politico e territoriale e può diventare nuovo progetto di crescita per la nostra Regione, per la nostra Provincia e per le nostre Città.

Io continuerò ad esserci, tra la gente, nelle difficoltà, nelle sfide di ogni giorno, perchè questa terra ha bisogno di chi non smette mai di amarla.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE!

Libero Palumbo