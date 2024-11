“Libero, l’ambulante su tre ruote. Fratello del mitico Pasqualino, amici di tutti i bambini”

Manfredonia – ECCOLO qua, presente in foto, l’ambulante fine anni 60, in giro col mitico tre ruote, colui che ha rappresentato una “mascotte” per i bambini di quegli anni, noto come “l’angelo dell’angolo” perché col suo carrettino si metteva all’angolo di due importanti Istituti Scolastici d’allora: la scuola Elementare Croce e l’Istituto De Sanctis, le cui finestre della parte posteriore davano proprio sul lungomare. Detto anche Pasqualino Lo Russo, quando Il Miramare era uno splendore con la sua veduta piena di barche.

Lui si chiama Libero Lo Russo, anziano signore in foto dai modi gentili e cordiali e dal carattere mite. Quando gli ho ricordato quegli anni della gioia ,che lui dava a noi tutti bambini di quel tempo felice, si è emozionato talmente tanto da fare gesti di ringraziamento. Ecco Libero è stato la parte buona e sana della nostra cara città; a lui ho ricordato le sue buonissime formelle di gelato al limone, del saporito castagnaccio e delle tante cose buone di cui era provvisto.

Avevo 7 anni, era novembre e lui e il fratello rappresentavano la grazia di tutte le mattine – della gente che lavorava, di noi alunni che entravamo a scuola, non prima di non averli salutati; sono stati il simbolo dell’infanzia, tra il paese che era vivo e regalava i suoi odori e le sue partecipazioni paesane.

Mi disse : “Che gioia mi hai dato con queste belle parole“. Io gli ho risposi: “Parlo a nome di tutti quei bambini“. Lui: “Amavo il mio lavoro e il modo artigianale di preparare i prodotti per tutti voi“. Alla fine mentre prima di congedarsi da me – come se io fossi ancora un bambino per lui – ha tirato fuori dalla tasca due piccole caramelle al caffè e mi ha detto: “Tienile, assaggia, ti piaceranno!“.

di Claudio Castriotta