Liberi Libri 2024 Incontri in terrazza

Manfredonia, 28 luglio – 4 agosto, Terrazza di Piazzetta Mercato, Ore 19,30

Ritorna per il quarto anno Liberi Libri, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione sociale Manfredonianew, ideata da Mariantonietta Di Sabato e Simona Dado.

Nata nell’estate del 2021 come luogo ideale in cui “liberare” i libri che, pubblicati durante l’anno della pandemia, non hanno avuto la possibilità di essere presentati, nel corso degli anni si è rivelata un’occasione d’incontro tra amici per parlare di libri e cultura in genere. Il crescente successo di pubblico, oltre alla soddisfazione degli autori di poter presentare le proprie opere, ha portato le organizzatrici a continuare e a impegnarsi nella ricerca di lavori da mettere in risalto.

Mai come quest’anno la scelta dei volumi da presentare è stata ardua. Se in pochi leggono, in tanti scrivono e non è facile scegliere quello che potrebbe essere accattivante e interessante. Come di consueto, i libri che si presentano a Liberi Libri sono quelli degli amici, dei coraggiosi che tirano fuori dal cassetto quello che scrivono e lo danno alle stampe, quei libri che sicuramente non vedranno grandi circuiti letterari. Liberi Libri si prefigge lo scopo di far conoscere queste opere agli amanti della lettura, e non solo.

L’edizione 2024 è stata intitolata Incontri in terrazza e presenterà un programma poliedrico e variegato che è andato costruendosi un pezzo per volta nel corso dell’anno trascorso dall’ultima edizione. La rassegna si terrà dal 28 luglio al 4 agosto alle ore 19:30 presso la sede dell’ITST in Piazzetta Mercato, e la serata di apertura avrà l’onore di ospitare la presentazione del volume Ho incontrato Rosario Livatino dell’attore Angelo Maria Sferrazza. Si parlerà del suo viaggio personale di conoscenza con il suo concittadino e magistrato, ucciso nel 1990, primo magistrato beato della storia. Il volume è stato curato dallo scrittore manfredoniano Daniele Marasco e da Simona Schembri.

Seguiranno le presentazioni dei libri: Per mano e per sempre di Matteo Borgia, 161 DP, di Donato di Bari e Raffaele Tomaiuolo, La ragazza col pancione di Michele Apollonio, Manfredi di Svevia di Vittorio Tricarico, Almanacco del giorno dopo di Raffaela La Torre, Il vecchio mondo ritrovato. Diario di un fungo di Carlo Trotta, Immersioni di Francesco Capurso e L’ultima Veronica di Matteo Di Palma.

Le associazioni che affiancano Manfredonianew con il loro patrocinio, oltre al Comune di Manfredonia, sono: ARS Manfredonia, UISP, ProLoco Manfredonia, Gargano Sailing Club, Padma Yoga & Benessere, Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio”, ITST (Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del Turismo Allargato), Rotary Club Manfredonia e Centro Studi Cristanziano Serricchio. Molto importante la collaborazione con la Biblioteca Comunale di Manfredonia, che ogni anno accoglie i volumi presentati nella rassegna per ospitarli in una sezione dedicata.