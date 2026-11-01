Libera – Il caso Elena Palma, come finisce? Anticipazioni ultima puntata 8 novembre

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Libera – Il caso Elena Palma si appresta a salutare il pubblico di Rai 1. La fiction con protagonista Lunetta Savino nei panni di una giudice andrà in onda con la puntata finale dove sono attesi diversi colpi di scena. Dopo il successo del penultimo appuntamento trasmesso il 1 novembre, ecco che la protagonista e il suo fidato alleato interpretato da Matteo Martari t torneranno l’8 novembre con il finale della seconda stagione. Le anticipazioni annunciano che nel primo episodio della serata, Nina deciderà di lasciare il rifugio per riabbracciare il figlio ma durante il tragitto verrà aggredita da Franco. Libera, a questo punto, chiederà alla donna di rilasciare alcune dichiarazioni utili per il processo. Allo stesso tempo, la protagonista finirà in una trappola e solo Pietro riuscirà a salvarla.

Libera – Il caso Elena Palma, anticipazioni ultima puntata dell’8 novembre

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Libera – Il caso Elena Palma in programma domenica 8 novembre dopo l’appuntamento con Affari tuoi rivelano che la giudice si risveglierà in ospedale. La donna particolarmente provata deciderà ugualmente di concludere il processo. Pietro, intanto, troverà una prova capace d’incastrare Franco mentre Cesare unirà le forze con la giudice. Quest’ultima riuscirà a scagionare Omer mentre Nina tornerà in libertà.

Libera – Il caso Elena Palma cast, trama, anticipazioni e quando va in onda su Rai 1