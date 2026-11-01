Helena Prestes e quel messaggio che non passa inosservato: ecco quale

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Helena Prestes è una grande amante dei social dov’è solita condividere momenti della sua vita professionale e privata. In queste ore, la modella brasiliana è tornata a far parlare di sé per un messaggio che non è passato inosservato agli occhi della rete ed in particolare dei suoi tanti fans che ancora oggi la seguono con grande passione in seguito all’esperienza fatta nella casa del Grande fratello nel 2020. La compagna di Javier Martinez ha scritto nel suo profilo X: “Che il tuo stress si trasformi in una scoreggia e lasci il tuo corpo. Buon Halloween”. Un simpatico augurio di Halloween che ha strappato una risata ai suoi tanti fans. Un utente le ha risposto: “Tu e la tua ironia siete tutto per me” mentre un altro “Ma da dove ti escono? Sei unica.”

Helena Prestes e l’incontro con Tommaso Zorzi a Milano

Helena Prestes ha usato la sua ironia per fare gli auguri di buon Halloween a tutti i suoi fans. Nelle scorse ore, la modella brasiliana ha fatto notizia per un incontro con un noto ex gieffino. La donna ha avuto modo di partecipare ad un evento a Milano organizzato da Tommaso Zorzi per il lancio della collaborazione tra il suo brand e una nota catena di distribuzione alimentare. Per l’occasione, l’influencer di San Paolo ha partecipato insieme a Javier Martinez. I due si sono mostrati mentre preparavano della pasta fatta in mano insieme ad altri invitati.