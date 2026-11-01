Affari tuoi, arrivano due stop per Stefano De Martino: ecco quando e perché

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Affari tuoi è tra i programmi più seguiti della tv italiana. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito ogni giorno da oltre 3 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Il programma riesce a contrastare egregiamente la concorrenza di Canale 5 dove viene trasmessa La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Nonostante il grande successo, il gioco dei pacchi non è esente da cambi di programmazione. In particolare, Affari tuoi subirà degli stop nel mese di novembre. Il fortunato game show salterà due appuntamenti per permettere la messa in onda delle partite della Nazionale Italiana di calcio.

Affari tuoi con Stefano De Martino si ferma il 12 e 15 novembre

Affari tuoi non andrà in onda il 12 e 15 novembre. Stefano De Martino dovrà lasciare spazio alle partite della Nazionale Italiana di calcio che disputeranno contro la Francia ed il Belgio, valide per il girone di Nations League. Il conduttore napoletano infatti rimarrà fermo ogni volta che gli azzurri scenderanno in campo per disputare una partita. Una sospensione che metterà brevemente in pausa la sfida contro La ruota della fortuna nell’access prime time. I due programmi si sfidano ormai da tempo a suon di share, regalando una delle rivalità televisive più accese degli ultimi tempi.

Stefano De Martino in Affari Tuoi (Screen Rai Play)