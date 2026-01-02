LG CLOiD al CES 2026: il robot che rivoluziona la casa

Il CES 2026 di Las Vegas si preannuncia ricco di novità e LG Electronics è pronta a stupire con la presentazione di CLOiD, il nuovo robot domestico che promette di rivoluzionare il concetto di casa in...

Il CES 2026 di Las Vegas si preannuncia ricco di novità e LG Electronics è pronta a stupire con la presentazione di CLOiD, il nuovo robot domestico che promette di rivoluzionare il concetto di casa intelligente.

Verso la "Zero Labor Home"

Il robot, il cui nome combina "CLOi" (la linea di robot LG) con "Droid", è progettato per semplificare le faccende domestiche e migliorare la qualità della vita degli utenti. L'obiettivo dichiarato dall'azienda coreana è ambizioso: la "Zero Labor Home", una casa dove le attività manuali più gravose vengano delegate all'intelligenza artificiale.

CLOiD sarà dotato di avanzati sistemi di navigazione autonoma, riconoscimento vocale e visivo, e potrà interagire con gli altri dispositivi smart della casa. "È il primo passo verso un futuro dove la tecnologia ci libera dalle incombenze quotidiane", hanno dichiarato i portavoce di LG.

La fiera dell'elettronica di consumo, in programma dal 6 al 9 gennaio presso il Las Vegas Convention Center, vedrà la partecipazione di oltre 4.000 aziende da tutto il mondo. L'Italia sarà rappresentata da 51 startup nel Padiglione Italia dell'Eureka Park.

LG punta molto su questo prodotto per consolidare la sua leadership nel mercato della smart home. Il robot dovrebbe arrivare nei negozi entro la fine del 2026, con un prezzo ancora da definire.