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L’evoluzione delle telecomunicazioni a Manfredonia

La storia della comunicazione a distanza nel territorio di Manfredonia, sotto il Regno delle Due Sicilie, è un percorso affascinante che intreccia tecnologia, cronaca nera e trasformazioni urbane.

Inizialmente, il servizio di segnalazione era affidato a un sistema semaforico ad asta. Questo ufficio ebbe diverse sedi:

Iniziò la sua attività nei locali del Convento di Santa Maria dell’Umiltà (oggi cimitero della città).

Fu poi spostato sul campanile a vela del Convento di San Francesco.

Infine, raggiunse la postazione strategica di Torre Tufara su Monte Aquilone.

Un tragico episodio di cronaca Un evento drammatico segnò la storia dell’ufficio quando si trovava ancora presso Santa Maria dell’Umiltà. La gestione era affidata a un frate e a un laico, ma tra i due scoppiò una violenta lite. Il guardiano del semaforo uccise il collega con un colpo di fucile (arma appartenente a Pasquale Melucco, l’ultimo telegrafista della struttura ed estraneo ai fatti).

A seguito di questo omicidio, la struttura già soppressa con decreto di Gioacchino Murat fu interdetta e i locali furono abbandonati per diversi anni.

Nel 1831, l’attività riprese stabilmente presso la Torre Tufara su Monte Aquilone, sotto la direzione di Michele De Amicis.

Nota storica: Vista la vicinanza spesso i testi confondono questa struttura con la Torre di San Leonardo, ma si tratta di un errore: quest’ultima crollò definitivamente nel 1731 a causa del violento terremoto che colpì la Capitanata.

L’avvento del Telegrafo Elettrico Con il progresso tecnologico, il vecchio sistema semaforico lasciò il posto al più moderno telegrafo elettrico. Il culmine di questa evoluzione avvenne il 17 dicembre 1858, quando la stazione telegrafica di Manfredonia fu inaugurata ufficialmente. La cerimonia avvenne in un clima di festa e devozione alla presenza delle autorità, con benedizioni solenni e acclamazioni per il Re Ferdinando II e la famiglia reale borbonica.

Se questa foto ti ha riportato indietro nel tempo, segui la pagina per vedere altri tesori del passato!

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