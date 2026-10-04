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Meteo, anticiclone ko dal 7 ottobre: arrivano le piogge

Secondo MeteoLive, l’anticiclone ha le ore contate.

Il grosso dei fenomeni piovosi in sede italica risulta confermato tra mercoledi 7 e giovedi 9 ottobre.

L’alta pressione si spezzerà in 2 tronconi e lascerà una struttura piovosa proprio in corrispondenza della nostra Penisola, dove si avrà anche un sensibile calo delle temperature. Le piogge cadranno su gran parte del nostro Paese, senza escludere la possibilità di fenomeni intensi soprattutto sui settori di ponente, stante il contrasto tra le correnti fresche in arrivo e le acque del Mediterraneo ancora fortemente surriscaldato.

La tendenza successiva contempla tra il 10 ed 12 ottobre alcune precipitazioni in concentrazione al sud e su parte del centro, mentre al nord potrebbe arrivare un temporaneo miglioramento.