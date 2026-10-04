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LOTTA AL BULLISMO E DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ, ARGOS IL 7 OTTOBRE A MANFREDONIA CON ANGELO BOTTONE

Mercoledì 7 ottobre p.v. i vertici nazionali dell’Associazione Argos Forze di Polizia sarano ospiti nella città di Manfredonia presso la Scuola Don Milani per condividere lezioni a tema llegalità davanti a oltre 120 alunni delle scuole medie. Tra i temi trattati anche la piaga bullismo e cyberbullismo con una importante novità e presenza, tra le lezioni che saranno impartite dai doocenti di Argos guidati da Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli e Daniele Maraaco referente Argos per Manfredonia e Foggia,, ci sarà Angelo Bottone, giovane ragazzo e regista di 14 anni, che è diventato il simbolo della lotta al fenomeno del bullismo che, dopo la visione del cortometraggio LE COSE CHE (NON) SI VEDONO , terrà un confronto con gli studenti presenti.