Lettera aperta di Mondo Gino Lisa: “Riattivare il Foggia-Torino”

Torino, come Milano, ha sempre rappresentato uno “zoccolo duro” per lo scalo foggiano. E gli effetti che si sono prodotti hanno avuto delle cause, che è corretto analizzare e non ignorare. Probabilmente sarebbe stato preferibile lavorare su una riprogrammazione di frequenze e giorni, al posto di procedere con un’eliminazione della tratta. Anche perché è difficile non avere alla mente dichiarazioni dei mesi precedenti in cui si affermavano gli ottimi risultati di tale tratta, tali da giustificare anche un aumento della frequenza.