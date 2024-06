Lettera aperta ai candidati sindaci di Manfredonia

Ai candidati sindaci di Manfredonia Di Staso Vincenzo, Galli Ugo, La Marca Domenico e Tasso Antonio;

La prestigiosa promozione in Serie A del VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA è stata il compimento di un lungo e tenace impegno che, con il sostegno di alcuni illuminati imprenditori e di tanti sportivi manfredoniani, ha affermato e consolidato la presenza di uno sport che tanto lustro e prestigio ha ridato alla NOSTRA CITTÀ, risvegliandola dal torpore e dalla rassegnazione.

L’esaltante cammino degli ultimi anni con il superamento di tante difficoltà, spesso affrontate in solitudine, e l’eccezionale ultima stagione sportiva culminata con la vittoria nella finale playoff di Faenza, ha coinvolto sempre più la cittadinanza che, a cominciare dalle nuove generazioni, ha portato nuova linfa ed entusiasmo unitamente alla consapevolezza delle capacità e possibilità che anche la nostra città può avere senza ritenersi in partenza seconda a nessuno.

Adesso è il momento di consolidare i risultati conseguiti e ciò potrà essere possibile solo se l’intera città con le sue articolazioni istituzionali ed economiche saprà fare squadra.

Lo sport come diritto e non privilegio: lo sport è un’occasione imperdibile di crescita globale, di educazione e di coesione sociale.

La promozione delle attività sportive, ed in particolare di quelle agonistiche ai più alti livelli, come il calcio a 5, sono essenziali per preservare le giovani generazioni, offrendo sane alternative per il tempo libero.

MANFREDONIA ha l’occasione per affermare una nuova cultura dello sport e il suo valore sociale per l’intera comunità.

Su questo tema è giunto il momento di alzare il livello del confronto politico cittadino: non è più il tempo degli indugi, ma c’è bisogno di cambiare passo e avere coraggio.

La Società VITULANO DRUGSTORE C5 MANFREDONIA chiede per questo ai candidati sindaci nelle imminenti elezioni comunali del 8 e 9 Giugno 2024 di ASSUMERE IMPEGNI PRECISI E PUBBLICI per la programmazione delle azioni di sostegno alla squadra che sarà impegnata nella prossima stagione nel massimo campionato, con focus principale sul Palazzetto dello Sport e sulla impiantistica sportiva collegata, necessari all’incremento della pratica sportiva del calcio a 5 a Manfredonia.

Siamo felici di aver potuto notare, sui social network e su vari organi di stampa, che numerose figure coinvolte nelle prossime elezioni hanno festeggiato il meraviglioso risultato. Ci dispiace altresì constatare che questa vicinanza si è intensificata solamente nel momento più gioioso, meno in altre fasi dell’annata.

Nell’ultima stagione, l’indisponibilità del PalaScaloriaha scoperchiato un vaso di Pandora legato alle mancanze e criticità delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività sportive, evidenziando una gigantesca carenza di cura dovuta da parte della pubblica amministrazione.



Nei mesi più bui, l’estremo impegno della Società e di tante preziose figure che hanno offerto la loro collaborazione ha permesso di portare al termine una stagione che è già considerabile come passata alla storia. Ciò, però, non sarà sufficiente per disputare dignitosamente la massima categoria nazionale.

Le difficoltà che la Società si accinge ad affrontare sono incommensurabilmente maggiori rispetto a quelle degli anni passati e sarà, per questo, necessario, oltre all’irrinunciabile sostegno degli sportivi manfredoniani, poter contare su un SINDACO che abbia a cuore le sorti della squadra e del prestigio della città.

POTREMO FARCELA se ognuno farà la sua parte, ed il Sindaco della città, con il suo impegno e sostegno, è figura imprescindibile.

5 Giugno 2024 A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA

Foto allegata di Lucia Melcarne