L’estro artistico del ceramista e scultore sipontino Michele Fatone

Forse non tutti sanno che a pochi chilometri da Manfredonia, immersa nella verde e lussureggiante piana degli ulivi di Macchia, laddove un tempo remoto vi era un frantoio che pullulava di vita contadina, oggi, fa bella mostra di sé, un laboratorio di ceramica artistica realizzato nei memorabili anni 80′, dall’estroso ceramista e scultore sipontino Michele Fatone.

Una superfice espositiva di alcune centinaia di metri quadri, tutte da scoprire, nelle quali, vi è un’ampia produzione artistica, composta da vasellame, colonne artistiche, quadri, riproduzioni di stele daunie, insomma, tanto di quel materiale artistico che potrebbe aprirsi un museo.

Michele non ha bisogno di presentazioni, avendo realizzato nella sua quasi cinquantennale carriera, un brillante curriculum artistico, con produzioni imponenti artistiche e mostre importanti realizzate in Germania e mezza Europa oltre che India, con grandi riconoscimenti di critica.

Oggi pur essendo in pensione, coltiva ancora un sogno, quello di tramandare ai giovani appassionati e volenterosi, la sua grande passione, ossia realizzare opere d’arte lavorando la ceramica.

Lo stimolo a continuare non può che provenire da quei giovani appassionati di arte e volenterosi che vogliano sposare il suo progetto, quello di riprendere a produrre oggettistica in ceramica e pittura. Si potrebbe costituire un’associazione culturale aperta a tutti.

L’importante è, come evidenziato da Michele, riuscire a coprire le spese della struttura non superiori ad euro 5000 l’anno.

Questa potrebbe rappresentare una grande occasione di lavoro in un territorio che da anni evidenzia una forte presenza turistica, soprattutto straniera, sensibilmente interessata alle produzioni artistiche realizzate in questi decenni dall’artista sipontino e non solo.

Viva l’arte in tutte le sue espressioni artistiche.

Antonio Castriotta

Per info: mail:fatonemichele856@gmail.com

oppure telefonare al numero:+39 333 546 9710